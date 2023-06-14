ألمانيا: المصادقة على شراء منظومة "حيتس 3" الإسرائيليّة

وافقت لجنة الموازنة في مجلس النواب الألماني ("بوندستاغ") على رصد دفعة أولى لشراء "حيتس 3"، التي تُعدّ المنظومة الأحدث في مجموعة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، وهي قادرة على اعتراض الصواريخ طويلة المدى، وتدمير أي رؤوس حربية غير تقليدية، على ارتفاع آمن.

صادق البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء، على شراء منظومة الدفاع الصاروخيّ الإسرائيلية، "حيتس 3"، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات يورو، وهي أوّل صفقة لتصدير هذه المنظومة، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11").

جاء ذلك فيما بلغ حجم الصادرات العسكريّة والأمنية للصناعات الإسرائيلية إلى دول العالم، نحو 12.5 مليار دولار في عام 2022 في رقم قياسيّ، وتضاعفت الصادرات أكثر من الضعف منذ عام 2014، كما ارتفعت بمقدار 50% في السنوات الثلاث الماضية، وبلغ حجم الصادرات العسكرية للدول العربية، المنضوية في إطار "اتفاقيات أبراهام"، نحو 3 مليارات دولار، بحسب ما أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم.

ووافقت لجنة الموازنة في مجلس النواب الألماني ("بوندستاغ") على رصد دفعة أولى لشراء "حيتس 3"، التي تُعدّ المنظومة الأحدث في مجموعة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، وهي قادرة على اعتراض الصواريخ طويلة المدى، وتدمير أي رؤوس حربية غير تقليدية، على ارتفاع آمن.

ويأتي ذلك في ظلّ تعزيز ألمانيا إنفاقها العسكريّ، بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، العام الماضي.

وتبلغ قيمة الدفعة المسبقة، التي تمت الموافقة عليها، اليوم، 560 مليون يورو، بحسب ("كان 11").

برلين تسعى إلى "قُدرة مضادة للصواريخ في أسرع وقت ممكن"

ولفتت وزارة المال الألمانية في وثيقة مخصصة للجنة الموازنة، إلى أن الحكومة "تعتزم إنشاء قدرة مضادة للصواريخ في أسرع وقت ممكن عبر الاستحواذ على منظومة آرو ("حيتس")"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

ومن شأن المنظومة الإسرائيلية، أن "تساهم في حماية ألمانيا، والشعب، وبنى تحتية حيوية من الصواريخ البالستية" بحسب هذه الوثيقة.

وتوقعت الوثيقة، أن تسلَّم هذه المنظومة نهاية العام 2025، مشيرة إلى أنه يتوقع أن تكلّف منظومة "آرو-3"، مبلغا يصل مجموعه إلى 3,99 مليارات يورو، أي أكثر بمليار يورو مقارنة بالتقديرات الأولية.

وبعد عقود من استثمار محدود في الدفاع، غيّرت ألمانيا سياستها في هذا الشأن، بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في 24 شباط/ فبراير 2022.

كذلك، وافقت لجنة الموازنة على حوالى 950 مليون يورو لشراء ست منظومات دفاع جوي إضافية ألمانية الصنع من طراز Iris T SLM.

ترقية العلاقات الإستراتيجيّة الألمانيّة - الإسرائيليّة

وقال سفير إسرائيل في ألمانيا، رون بروشاور: "اليوم وافقت لجنة الدفاع في البوندستاغ على 560 مليون يورو لشراء منظومة ’حيتس 3’".

وذكر أن "القرار، يشكّل ترقية هامّة لنسيج العلاقات الإستراتيجيّة بين إسرائيل وألمانيا، ويُثبت مرة أخرى أنه حتى الصفقات العسكرية، تتطلب (مظلّة) سياسية قوية".

وعدَّ أن "ألمانيا ستستفيد، وأوروبا ككلّ، من هذه الخطوة، وكذلك الاقتصاد الإسرائيلي".

وكانت تقارير صحافية إسرائيلية قد أشارت خلال الفترة الماضية، إلى أن البيت الأبيض منح ضوءا أخضر للحكومة الإسرائيلية الحالية لإتمام الصفة، الأمر الذي لم يشر إليه بيان وزارة الأمن الإسرائيلية.

وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) هي المتعاقد الرئيسي للمشروع، علما بأن شركة "بوينغ" الأميركية تشارك في إنتاج الصواريخ.

يذكر أن إسرائيل ملزمة بالحصول على موافقة أميركية قبل إتمام الصفقة مع ألمانيا، نظرا لأن 80% من تكاليف تطوير منظومة "حيتس 3"، المقدرة بـ 2.2 مليار دولار، ممولة أميركيا، كما أن المنظومة تحتوي على مركبات تم تطويرها أميركا.

وفي آذار/ مارس الماضي، سعى المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال زيارته إلى واشنطن، لإقناع الرئيس الأميركي، جو بايدن، بإعطاء ضوء أخضر لإسرائيل كي تبيع لألمانيا منظومة "حيتس 3"، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" حينها.