تحذيرات أمنية إسرائيلية: البناء الاستيطاني "يزعزع الاستقرار"

يرى كبار المسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية أن تعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية قد "يزعزع الاستقرار" في ظل المساعي لاستئناف المحادثات التي أجريت في العقبة وشرم الشيخ برعاية أميركية.

حذّر كبار المسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية، من مساعي حكومة بنيامين نتنياهو، لتعزيز وتسريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مشددين على أن ذلك قد تؤدي إلى "زعزعة الاستقرار".

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الخميس، مشيرة إلى معارضة واسعة في الأوساط الأمنية لمحاولات الوزير بتسلئيل سموتريتش، الدفع بالمزيد من المشاريع الاستيطانية.

وذكر التقرير أن من بين المعارضين، وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، وكبار القادة في الجيش، وذلك في ظل التقارير عن عزم الحكومة الإسرائيلية الإعلان خلال الفترة المقبلة، عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة.

وفي الأيام الأخيرة، قال مسؤول رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي، للقيادة السياسية، إن "المصادقة على البناء (الاستيطاني) في الوقت الحالي قد تؤثر على استمرار محادثات مؤتمري العقبة وشرم الشيخ".

ويستدل من تصريحات المسؤول العسكري الإسرائيلي التي نقلتها القناة، أن المحادثات التي كانت قد انطلقت في العقبة في شباط/ فبراير الماضي، وتواصلت في شرم الشيخ في آذار/ مارس الماضي، ستستأنف "قريبًا".

واعتبر المسؤول العسكري أن "مناقشة بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية (في هذا التوقيت) قد يؤثر على إسرائيل إستراتيجيا، سواء في مواجهة الولايات المتحدة أو حتى الفلسطينيين".

وأشار إلى "الفترة الحساسة الراهنة والتحديات الموجودة بالفعل على الساحة الفلسطينية، مع التركيز على حالة السلطة الفلسطينية"، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، نقلت القناة عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن "جميع الأطراف ملزمة بالوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في شرم الشيخ والعقبة"، معتبرا أن ذلك "يشكل أمرا حاسما لاستقرار في المنطقة".

كما أشارت القناة إلى "خلاف" في الحكومة الإسرائيلية بشأن توقيت الدفع بالمزيد من البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة، وذلك في أعقاب التحذيرات الأمنية المطروحة.

وأوضحت أن قرارا بهذا الشأن سيصدر في النهاية إما عن وزير الأمن، يوآف غالانت، أو رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وكان من المقرر أن تجتمع لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، لبحث مخطّط E1، الذي يستهدف إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة "معالي أدوميم" مع القدس.

وبضغوط أميركية، قررت الحكومة الإسرائيلية أن تأجيل مناقشة المخطط الذي يهدف إلى عزل القدس عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين" ويمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ونقل تقرير لموقع "واللا"، مطلع الأسبوع الجاري، عن مصدر وصفه بأنه مطّلع، أن إسرائيل تنوي الإعلان عن تعزيز تخطيط، وبناء ما لا يقلّ عن 4 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات.