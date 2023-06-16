باتفاقية صحية جديدة: الإمارات وإسرائيل تعززان العلاقات التجارية

يرأس طحنون بن زايد، وهو مستشار الأمن الوطني للإمارات وشقيق رئيس البلاد، محمد بن زايد، كلا من شركة القابضة "إيه دي كيو" والشركة العالمية القابضة، كما يرأس "جي 42".

وقعت إسرائيل والإمارات، اليوم الجمعة، اتفاقية في مجال الصحة بين أكبر جهة صحية في الإمارات ومستشفى "شيبا" في تل هشومير، مع سعي الجانبين إلى جني فوائد اقتصادية من علاقتهما المستمرة منذ قرابة ثلاث سنوات.

وقالت "بيور هيلث" ومركز "شيبا" الطبي إنهما سيتعاونان في مجالات البحث والسياحة العلاجية والتدريب والتكنولوجيا الطبية بموجب مذكرة التفاهم.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الإسرائيلية أن "الشراكة الإستراتيجية" بين "بيور هيلث" ومركز "شيبا"، تشمل "تعزيز البحوث السريرية وتبادل الدراسات والتعاون في ابتكار الرعاية الصحية وتعزيز السياحة العلاجية في كلا البلدين".

واعتبرت أن ""هذا الاتفاق الإستراتيجي يمثل روح ‘اتفاقيات أبراهام‘، ويجمع معارف وقدرات شعوبنا معًا لصالح المنطقة".

ومنذ أن أصبحت الإمارات في عام 2020 أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع إسرائيل، مخالفة بذلك سياسة عربية استمرت لعقود، عزز الجانبان التعاون الاقتصادي والتجاري كوسيلة لإظهار فوائد التعاون المشترك.

واتفاقية اليوم هي الثانية بين الإمارات وإسرائيل خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأعلنت شركة "جي 42" للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ومجموعة "فيولا" الإسرائيلية للاستثمارات، أمس، عن منصة معنية "بتقديم خدمة الكفاءات والمواهب الجاهزة لمواكبة الطلب العالمي على المهارات المتخصصة في مجال التكنولوجيا".

وتملك شركة القابضة "إيه دي كيو"، وهي صندوق لأبو ظبي للاستثمار، أغلبية الأسهم في "بيور هيلث"، التي تعد أكبر مزود للرعاية الصحية في الإمارات. كما تملك الشركة العالمية القابضة حصة فيها.

ويرأس طحنون بن زايد، وهو مستشار الأمن الوطني للإمارات وشقيق رئيس البلاد، محمد بن زايد، كلا من شركة القابضة "إيه دي كيو" والشركة العالمية القابضة، كما يرأس "جي 42".

وأشارت الإمارات إلى أنها ملتزمة بعلاقة إستراتيجية طويل الأمد مع إسرائيل، من جانبه.

من جانبه، قال سفير إسرائيل لدى الإمارات، أمير حايك، في تصريحات لوكالة "رويترز" إنه "بقدر ما نستطيع إثبات أن هذه العلاقات ناجحة، سنرى دولا أخرى تنظر إلينا وتقول: لم لا؟".

وأضاف حايك "إذا سألتني عن طبيعة العلاقات، فسأتحدث بالأرقام... نحن لا نحسب عدد المصافحات وحفلات الاستقبال، نحن نحسب الأرقام".

وقال حايك إن التجارة الثنائية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت 990.6 مليون دولار، ما يضعها على طريق الوصول إلى ثلاثة مليارات دولار بنهاية العام، و3.45 مليار دولار في 2024.