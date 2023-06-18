تمهيدا لتطبيع محتمل: إسرائيل تدعم ترشيح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030"

إسرائيل تعتزم دعم تشرح الرياض لاستضافة معرض "إكسبو 2030" الدولي، فيما يشارك ممثل إسرائيل رسمي في حفل تنظمه السعودية في باريس للتسويق لجاهزية العاصمة السعودية لاستضافة المعرض.

تلقت إسرائيل دعوة رسمية للمشاركة في حفل استقبال رسمي تقيمه السعودية في العاصمة الفرنسية، باريس، بمناسبة ترشّح الرياض رسميًا لاستضافة معرض "إكسبو 2030"، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الأحد.

وبحسب "كان 11"، فإن إسرائيل تعتزم دعم ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، وهي مسألة ترغب الرياض في الحصول فيها على دعم غربي. وربطت القناة الإسرائيلية بين ذلك وبين المساعي لتطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.

وذكرت القناة أن الرياض وجهت دعوة رسمية لممثل رسمي عن الحكومة الإسرائيلية للمشاركة في الحفل، فيما تشير البيانات الرسمية السعودية أن الرياض وجهت دعوة لكافة الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض.

ومن خلال دعم ترشيح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030"، تعتزم إسرائيل بث رسائل إيجابية للجانب السعودي في محاولة لتسريع جهود الوساطة التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للتوصل إلى صيغة تطبيع رسمي بين الرياض وتل أبيب.

وهذا المعرض الذي سيعقد في عام 2030 هو إحدى المنصات العالمية الأكثر تأثيرا وتتنافس على تنظيمه إلى جانب الرياض ثلاث مدن هي: روما الإيطالية، وبوسان الكورية الجنوبية، وأوديسا الأوكرانية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وسيشارك في الحفل الذي تنظمه السعودية في باريس، ممثلو 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض، المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي، عشية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 172 للمكتب في باريس، يوم غد، الثلاثاء.

كما يشارك في الحفل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يزور العاصمة الفرنسية، باريس.

ويأتي الحفل ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة معرض إكسبو 2030، ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة السعودية وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض، تمهيدا للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة للحدث في اجتماع الجمعية العمومية التالي في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وينظم الحفل من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض، برئاسة بن سلمان، و"يشمل معرضا يعبّر عن العمق الحضاري والثقافي للسعودية وعاصمتها ويبرز ثقلها السياسي والاقتصادي وتميز موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المميزة، وما ستكون عليه من قدرات أكبر عند اكتمال المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها".

وينقل المعرض زوّاره عبر رحلة افتراضية في الرياض عام 2030، تبدأ من الوصول إلى مطار الملك سلمان الدولي، ثم الانتقال عبر وسائل النقل الحديثة إلى جولة على أبرز معالم العاصمة ومشاريعها الكبرى كالمسار الرياضي، وحديقة الملك سلمان، وبوابة الدرعية.

ويشارك في حفل الاستقبال "مسؤولون كبار" من الجانبين السعودي والفرنسي ومن كافة الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض وأعضاء منظمات دولية، بينها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وممثلو البعثات الدبلوماسية المعتمدة في فرنسا.

يُذكر أن السعودية أعلنت لأول مرة في 2021 عن نيتها الترشّح لاستضافة معرض إكسبو 2030 ليتزامن مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ومن المقرر أن تختار الجمعية العامة الـ172 للمكتب الدولي للمعارض (الجهة المسؤولة) الدولة الفائزة بتنظيم "إكسبو 2030" في تصويت نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

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