جيش الاحتلال: سحب الآليات العالقة في جنين سيستمر لساعات

ما بين 5 إلى 7 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عالقة في جنين؛ الاحتلال يواصل عداونه لسحب آلياته المعطوبة في عملية قد تستمر لساعات؛ الدفع بتعزيزات عسكرية ومُسيّرات هجومية للاحتلال تحلق في سماء جنين.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن عملية سحب 5 آليات عسكرية على الأقل تضررت من جراء استهدافها بالعبوات الناسفة في جنين "سيستمر لعدة ساعات، تحت إجراءات أمنية مشددة".

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هِغري، أن عمليات الاحتلال العدوانية في جنين "تحت السيطرة"، مشيرا إلى أنه "تم استدعاء قوات إضافية للمساعدة" في سحب الآليات العالقة في جنين.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن "القوات الجوية تعمل أيضًا في المنطقة".

وأجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، تقييما للوضع الميداني، بمشاركة قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، يهودا فوكس، "للتأكد من أن توفر كل الموارد اللازمة" للقوات على الأرض.

وبحسب المتحدث العسكري الإسرائيلي، فإن الاحتلال عزز قواته في المنطقة ودفع بالمزيد من الآليات والعناصر للمساعدة في عملية سحب الآليات العالقة في جنين وتأمينها.

وقال إن ناقلة جند من طراز "بانتير" (فهد) تعطلت بعد تعرضها لانفجار عبوة ناسفة زُرعت في الطريق الذي انسحبت منه قوات الاحتلال التي نفذت عمليات اعتقال في جنين فجر اليوم.

وأسفر ذلك عن أضرار في إطارات المركبة وتعطلها في "نقطة يسيطر عليها (المقاومون في) مخيم اللاجئين".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال يتحقق مما إذا كان الجزء السفلي من الآلية كان مصفحا أم لا.

وقال إنه بعد انفجار العبوة الناسفة مباشرة، "بدأ إطلاق النار باتجاه الآلية"، مشيرا إلى أن هناك ما بين 5 إلى 7 آليات عسكرية عالقة في جنين، وقال إن القوات تعمل على سحبها ويتم العمل على إنقاذها بـ"مساعدة مُسيرات هجومية".

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى تضررت محركات الآليات العسكرية الأخرى العالقة في جنين بنيران الشبان الفلسطينيين الذين حاولوا صد اقتحامات قوات الاحتلال، مما أدى إلى تعطيلها.

وبحسب المتحدث العسكري الإسرائيلي فإنهم "يعملون مع السلطة الفلسطينية لتقليل الاحتكاك بين قوات الأمن والمسلحين الفلسطينيين في المنطقة"، على حد تعبره.

وقال إنه "من السابق لأوانه القول ما إذا كان الحدث سيكون له عواقب في غزة".

وأضاف "لا أعتقد أنه من الصواب الحديث عن عمليات واسعة النطاق"، وذلك في ظل دعوات الوزير بتسلئيل سموتريتش بشن عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة.

وتابع "نحن نستعد على الدوام لعمليات في شمال الضفة عند الضرورة. عندما تتوفر لنا معلومات سننفذها، لسنا بحاجة لاحتلال جنين، لدينا حرية عمل في المنطقة واستخبارات جيدة".

عندما تكون هناك معلومات سنفعلها. لسنا بحاجة لاحتلال جنين ، لدينا حرية التصرف في الفضاء والذكاء الجيد. في شمال السامرة هناك احتكاك أكبر بسبب المسلحين والمتفجرات في المنطقة "

وختم بالقول: "سنحقق في الحادث الذي وقع في جنين ونستخلص العبر".