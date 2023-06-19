نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يتدرب على قتال بالمجتمع العربي خلال حرب شاملة

نتنياهو يقول خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست: "هذا سيناريو تتدرب عليه عشر كتائب في الجيش الإسرائيلي. ورغم أنها ليست كافية، لكنهم يستعدون لهذا اليوم بالضبط. ويجهزونهم من أجل هذا الأمر"

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إن الجيش الإسرائيلي أجرى تدريبات تحاكي نشوب قتال في المجتمع العربي في ظل حرب تخوضها إسرائيل في عدة جبهات بالتزامن، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الإثنين.

وكان نتنياهو قد شارك في اجتماع للجنة الخارجية والأمن يوم الثلاثاء الماضي. وأقواله تؤكد أن الجيش الإسرائيلي يتدرب على قتال ليس في الجبهات فقط وإنما ضد المواطنين العرب في الدولة.

وليس واضحا ما هي الأسباب التي دفعت إلى نقاش كهذا في اللجنة ولماذا تجري تدريبات حول سيناريو كهذا، علما أنه كانت تُنظم تظاهرات احتجاجية سلمية وليس أكثر من ذلك في المجتمع العربي تنديدا بالحروب العدوانية التي شنتها إسرائيل. لكن استعدادات الجيش الإسرائيلي لسيناريو كهذا يعيد إلى الأذهان محاولة تهجير سكان كفر قاسم بعد ارتكاب المجزرة فيها أثناء العدوان الثلاثي على مصر في العام 1956.

وأشارت "كان" إلى أن نتنياهو لم يتطرق إلى هذا الموضوع خلال الإحاطة التي قدمها للجنة الخارجية والأمن، وإنما خلال إجاباته على أسئلة طرحها أعضاء الكنيست في اللجنة.

وطُرح سؤال حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال أن "ينضم إلى القتال ضد الدولة" جهات في المجتمع العربي. وأجاب نتنياهو أن "هذا سيناريو يتدربون عليه في الجيش الإسرائيلي، في إطار الاستعدادات لحرب متعددة الجبهات"، وفقا لـ"كان".

وفي إجابته على سؤال حول ما إذا هناك جهوزية لحرب شاملة في عدة جبهات وتشمل قتالا من جانب جهات في المجتمع العربي، قال نتنياهو، بحسب "كان"، إن "الجيش يتطرق إلى ذلك بكل تأكيد وهم يأخذون إمكانية كهذه بالحسبان ويستعدون لها".

وأضاف نتنياهو أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لهذا، وتتدرب عشر كتائب عسكرية على هذا الأمر. ورغم أنها (الكتائب العشر) ليست كافية، لكنهم يستعدون لهذا اليوم بالضبط. ويجهزونهم من أجل هذا الأمر".