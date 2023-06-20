نتنياهو معلقا على عملية إطلاق النار وسط الضفة: "كل الخيارات مفتوحة"

تصاعد دعوات المسؤولين الإسرائيليين بشن عملية عسكرية واسعة لاستهداف "المسلحين الفلسطينيين" شمالي الضفة المحتلة، ونتنياهو يقول إن "كل الخيارات مفتوحة" في أعقاب مقتل أربعة مستوطنين وإصابة أربعة آخرين في عملية إطلاق نار وسط الضفة المحتلة.

من المشاورات الأمنية التي عقدها نتنياهو، مساء اليوم (تصوير: المكتب الصحافي للحكومة)

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "كل الخيارات مفتوحة" وذلك في تعليقه على عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيدان مهند شحادة وخالد صباح، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل دعوات المسؤولين الإسرائيليين لشن "عملية عسكرية واسعة" تستهدف المقاومين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية في ظل تصاعد العمليات التي تستهدف الاحتلال ومستوطنيه في الضفة المحتلة.

جاء ذلك فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "عملية عسكرية واسعة في شمالي الضفة قد تتطور (إلى معارك) على جبهات أخرى".

ووصف نتنياهو عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "عيلي"، وسط الضفة المحتلة، في بيان مصور، بأنها "إجرامية وصادمة"، وأضاف "قواتنا تعمل الآن في الميدان للتعامل مع القتلة"، على حد تعبيره.

وتابع "لقد أثبتنا في الأشهر الماضية أننا سنتعامل مع القتلة دون استثناء. كل من يؤذينا، إما في القبر أو في السجن"، وشدد على أن "أريد أن أقول لكل أولئك الذين يستهدفون أرواحنا؛ كل الخيارات مفتوحة".

وختم بالادعاء أنه "سنواصل محاربة الإرهاب بكل قوتنا وسنهزمه".

وعززت قوات الاحتلال قواتها في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب تقييم ميداني للأوضاع الأمنية أجراه رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، وأصدر تعليمات بتوسيع حملة الاعتقالات وهدم منازل منفذي العمليات في الضفة.

وعقد نتنياهو جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في أعقاب العملية، وأفاد بيان صدر عن مكتبه بأنه يتلقى تقارير ميدانية حول تفاصيل العملية التي وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ"الصعبة".

كما أعلن وزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت، عقد جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية، مساء اليوم، بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية.

من جانبه، وصل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى موقع العملية وطالب بشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تشمل اغتيالات من الجو، كما دعا المستوطنين إلى حمل السلاح لمواجهة الفلسطينيين.

وقال بن غفير "أدعو رئيس الحكومة ووزير الأمن لشن عملية عسكرية في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة المحتلة)". ودعا إلى العودة إلى "الاغتيالات من الجو وهدم المباني وإقامة الحواجز وطرد المخربين".

كما شدد على ضرورة "إصدار قانون عقوبة الإعدام بحق المخربين في القراءة الثانية والثالثة"، وادعى أن "الحواجز أزيلت في يهودا والسامرة، للسماح بنسيج حياة وحرية تنقل (للفلسطينيين)".

وأضاف "حرية التنقل ليست أهم من حقنا، نحن المستوطنون، في الحياة".

ولم يشارك بن غفير والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، في جلسة تقييم الأوضاع الأمنية التي عقدها نتنياهو بهيئة مقلصة، فينا شارك وزيرا الأمن، غالانت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، إلى جانب القيادات الأمنية.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن عدد العمليات التي نفذها فلسطينيون منذ مطلع العام استهدفوا من خلالها أهدافا إسرائيلية، بلغ 147 عملية، من بينها 120 عملية إطلاق نار، وأسفرت مجتمعة عن مقتل 28 إسرائيليا منذ مطلع العام.

وأطلق مستوطنون دعوات انتقامية للاعتداء على الفلسطينيين في ساعات مساء اليوم وخلال الليل.