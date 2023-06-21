بيخر يفوز برئاسة نقابة المحامين: سنمنع تغيير لجنة تعيين القضاة

القائم بأعمال رئيس نقابة المحامين الحالي، عَميت بيخر، يتفوق بشكل كبير على خصمه ورئيس النقابة الأسبق، إيفي نافيه، ويقول إن النقابة ستقدم التماسا على الفور في حال تشريع قانون يغير تركيبة لجنة تعيين القضاة

أعلن رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية الأسبق، إيفي نافيه، اليوم الأربعاء، عن خسارته في انتخابات رئاسة نقابة المحامين التي جرت أمس، لصالح خصمه والقائم بأعمال رئيس النقابة الحالي، عَميت بيخِر.

وبيّنت نتائج الانتخابات حصول بيخر على 72% من الأصوات، مقابل 20% لخصمه نافيه و3% لبارزيلي و4% لأركادي.

ووفقا للنتائج، حصل بيخر على حوالي 1500 صوت في منطقة الشمال مقابل قرابة 250 صوتا لنافيه. وفي منطقة الجنوب، حصل بيخر على 1250 صوتا مقابل 1225 صوتا لنافيه. وفي منطقة حيفا، حصل بيخر على 4400 صوت مقابل 820 صوتا لنافيه. كذلك حصل بيخر على 2560 صوتا في منطقة القدس مقابل 1395 صوتا لنافيه.

وقال بيخر، الذي اعتبر مرشح أحزاب المعارضة في انتخابات النقابة، إنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل منع التغييرات التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها في تركيبة لجنة تعيين القضاة.

وقال لصحيفة "هآرتس" إن "لدى نقابة المحامين التماسا مكتوبا وجاهزا لتقديمه إلى المحكمة العليا ضد تغيير تركيبة اللجنة، وإذا تم دفع هذا التشريع، فسنقدمه فورا. وفي جميع الأحوال، لا توجد للكنيست صلاحية لتغيير تركيبة اللجنة وسريان التغيير على الفور. فهذه خطوة غير قانونية".

وأضاف بيخر، الذي يشارك في المظاهرات الاحتجاجية ضد خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، أنه يأمل بالتعاون بشكل موضوعي مع وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود خطة إضعاف القضاء.

وأشار نافيه خلال مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إن نسبة التصويت في انتخابات النقابة أمس كانت مرتفعة وغير مألوفة قياسا بالانتخابات السابقة، وقال إن "هذه المعركة تحولت إلى حرب بين اليسار واليمين، وهذا لم يكن في صالحي".