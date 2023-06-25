استطلاعان: ائتلاف نتنياهو يخسر من 10 لـ12 مقعدا

"المعسكر الوطني" لا يزال يتصدر نتائج استطلاعات الرأي العام في إسرائيل، ويتفوق على الليكود، في حين يخسر معسكر نتنياهو 10 مقاعد على أقل تقدير في انتخابات تجرى اليوم.

أظهر استطلاعان للرأي العام الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، تصدر "المعسكر الوطني" لانتخابات الكنيست إذا ما جرى تنظيمها اليوم، في حين تتراجع كلتة ائتلاف بنيامين نتنياهو من 64 مقعدا إلى 54 مقعدا على أحسن تقدير.

ووفقا لاستطلاع القناة 12 الإسرائيلية، فإن أحزاب الاحتلال الحالي تحصل على 54 مقعدا موزعة على النحو الآتي: الليكود - 27 مقعدا؛ "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" - 10 مقاعد؛ "شاس" - 10 مقاعد؛ "يهودوت هتوراه" - 7 مقاعد.

في حين تحصل أحزاب المعارضة على 66 مقعدا موزعة على هذا النحو: "المعسكر الوطني" - 28 مقعدا؛ "ييش عتيد" - 18؛ "يسرائيل بيتينو" - 6 مقاعد؛ "القائمة الموحدة" - 6؛ "الجبهة - العربية للتغيير" - 4؛ "ميرتس" - 4 مقاعد.

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، تفوق زعيم "المعسكر الوطني"، بيني غانتس على نتنياهو، إذ حصل الأول على دعم 39% من المستطلعة آراؤهم، مقابل 35% اختاروا نتنياهو.

ووفقا لاستطلاع القناة 12، يحصل التجمع الوطني الديمقراطي على دعم 2.9% من الناخبين، فيما يفشل حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم ويحصل على 1.9% من الأصوات.

في المقابل، أظهر استطلاع القناة 13 حصول أحزاب الائتلاف الحالي على 52 مقعدا موزعة على النحو الآتي: الليكود - 24 مقعدا؛ "شاس" - 10 مقاعد؛ "يهودوت هتوراه" - 7 مقاعد؛ "الصهيونية الدينية" - 6 مقاعد؛ "عوتسما يهوديت" - 5 مقاعد.

فيما تحصل أحزاب المعارضة الحالية على 68 مقعدا موزعة على هذا النحو: "المعسكر الوطني" - 28 مقعدا؛ "ييش عتيد" - 20؛ "يسرائيل بيتينو" - 6 مقاعد؛ "القائمة الموحدة" - 6؛ "الجبهة - العربية للتغيير" - 4؛ "ميرتس" - 4 مقاعد.