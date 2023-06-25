الاحتلال يعتقل فلسطينيا إثر العثور على قذيفة صاروخية في القدس

"واينت" يكشف عن اعتقال شاب فلسطيني في القدس، الشهر الماضي، إثر العثور على قذيفة صاروخية في منطقة مفتوحة خلف جدار الفصل العنصري في بيت حنينا؛ عملية الاعتقال نفذت بالتزامن مع "مسيرة الأعلام" التي نظمها المستوطنون.

صاروخ يُستخدَم في"القبة الحديدية" غير منفجر، في غزة (توضيحية - Getty Images)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من مدينة القدس، بالتزامن مع "مسيرة الأعلام" التي نظمها المستوطنون في المدينة، الشهر الماضي، إثر العثور على قذيفة صاروخية في المدينة المحتلة.

وقال موقع "واينت"، اليوم الأحد، إن الرقابة الإسرائيلية سمحت بالنشر حول القضية التي جاءت في إطار "حدث أمني خطير" فُرض بشأنه أمر لحظر النشر؛ وذكرت أن الشاب اعتُقل من قبل عناصر الشاباك.

وأفاد التقرير بأن الشاباك "يفحص ما إذا كانت هناك نية لإطلاق الصاروخ" الذي عثر عليه في حي بيت حنينا خلف جدار الفصل العنصري، ولفت التقرير إلى أن "قاعدته قديمة".

كما ذكر التقرير أن قاعدة القذيفة الصاروخية كانت خالية من المواد المتفجرة، وأوضح أن الشاب الفلسطيني المعتقل هو عبد الحكيم محمد بواطنة، وهو من قرية عجول التابعة لمحافظة رام الله والبيرة.

وزعم التقرير أن بواطنة اعترف بأنه كان لديه نية صنع صاروخ؛ ونقل "واينت" عن مصادر في أجهزة الأمن الإسرائيلية قوله إن "بواطنة عمل منفردا".

وقال التقرير إن التحقيقات أظهرت أن "بواطنة اكتسب المعرفة حول إنتاج المتفجرات والصواريخ من الإنترنت وتطبيق تليغرام. ولم يكن إطلاق الصواريخ ناجحًا بسبب الإخفاقات في عملية التصنيع، وسوء جودتها".

وفي أيار/ مايو الماضي، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن عثوره على منصة إطلاق صواريخ في قرية نزلة زيد قرب جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.