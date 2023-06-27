استدعاء سفير أوكرانيا في إسرائيل بعد اتهامها باتخاذ موقف موال لروسيا

بعد اتهامه للحكومة الإسرائيلية بأنها تعتمد "موقفا مواليا لروسيا بشكل واضح" بشأن الحرب في أوكرانيا، الخارجية الإسرائيلية تستدعى السفير الأوكراني في تل أبيب لجلسة توضيح تعقد في الثالث من تموز/ يوليو المقبل.

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، السفير الأوكراني في تل أبيب، للحصول على توضيح، بعدما اتهمت سفارته الحكومة الإسرائيلية باعتماد "موقف موالٍ لروسيا بشكل واضح" بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، "في ظل ملاحظاته المتكررة حول السياسة الإسرائيلية، استُدعي السفير يفغين كورنييشوك للاستيضاح إلى وزارة الخارجية في الثالث من تموز/ يوليو" المقبل.

وأضافت "تواصل الحكومة الإسرائيلية دفع التعاون مع أوكرانيا على النحو المتفق عليه بين الدولتين"، متابعة أن "سلوك السفير لا يفيد".

تبنت إسرائيل نهجًا حذرًا منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، في محاولة للحفاظ على الحياد بين الطرفين المتحاربين.

وأمس، الأحد، قالت السفارة الأوكرانية إن "الحكومة الإسرائيلية الحالية اختارت طريق التعاون الوثيق مع روسيا الاتحادية".

עבר\EN

שגרירות אוקראינה בישראל מציינת בצער כי ממשלת ישראל הנוכחית בחרה בנתיב של שיתוף פעולה הדוק עם הפדרציה הרוסית.

העדות לכך היא ברצף אירועים שנויים במחלוקת שאירעו מתחילת 2023 יחד עם היעדר כמעט מוחלט של סיוע הומניטרי לאוקראינה. בין אירועים אלו ראוי לציין ביקור של משלחת משרד החוץ… — Ukr Emb in Israel (@UKRinIsrael) June 25, 2023

وتحدثت عن "غياب شبه كامل للمساعدة الإنسانية الإسرائيلية لأوكرانيا"، مذكّرة بتصريح لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال فيه إن إسرائيل تحتاج للتعاون مع روسيا لمواصلة هجماتها الجوية المتكررة ضد الأهداف الإيرانية في سورية.

وفي مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الأسبوع الماضي، قال نتنياهو إن الأسلحة التي يتم تسليمها إلى أوكرانيا يمكن أن تقع في أيدي الإيرانيين وأن تُستخدم ضد إسرائيل.

وردّت السفارة الأوكرانية على ذلك، الأحد، قائلة إن "القيادة الإسرائيلية المختبئة وراء الغوغائية الكلامية بشأن حيادها تقيم علاقات نشطة مع روسيا الاتحادية".

وأضافت "في الحقيقة، على الأرض، ما تقول الحكومة الإسرائيلية إنه حياد هو بوضوح موقف موالٍ لروسيا".

Had a very productive call with my colleague, Minister of Defence of @yoavgallant .

We discussed the current situation on the ground and the perspectives of a project to protect Ukrainians from aerial threats. Iranian drones pose a security threat to both of our countries. We… pic.twitter.com/Yb8Rcbhh3r — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 21, 2023

وتابعت "نحث حكومة إسرائيل على تغيير موقفها ودعم أوكرانيا بوسائل دفاعية، لدعم الحرية والنظام العالمي الديمقراطي".

ونشرت السفارة بيانها على حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أربعة أيام من الإعلان عن إجراء وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، "اتصالًا مثمرًا جدًا" مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت.

وقال ريزنيكوف، في بيان، "بحثنا في الوضع الراهن على الأرض وفي آفاق مشروع لحماية الأوكرانيين من التهديدات الجوية. تشكّل المسيرات الإيرانية تهديدًا أمنيًا لكلا البلدين. نعتمد على مساعدة إسرائيل في التصدي لها".