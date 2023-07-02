إسرائيل ستتزود بسرب ثالث من طائرات "إف-35"

أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن غالانت صادق على توصية هليفي ومدير عام وزارة الأمن وقائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، التزود بسرب ثالث من طائرات "إف-35"، وعليه سيكون لدى سلاح الجو 75 طائرة من هذا الطراز.

صادق وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، على توصية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، بتزويد سلاح الجو الإسرائيلي بسرب ثالث من طائرات "إف-35".

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن غالانت صادق على توصية هليفي ومدير عام وزارة الأمن، إيال زمير، وقائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، التزود بسرب ثالث من طائرات "إف-35" الذي سيضم 25 طائرة جديدة، وعليه سيكون لدى سلاح الجو 75 طائرة من هذا الطراز.

وتقدر قيمة الصفقة التزود بسرب ثالث من طائرات "إف-35"، بحوالي 3 مليار دولار، حيث تجري مناقشات بين الجانبين الإسرائيلي والأميركي من أجل إتمام الصفقة الجديدة.

وعقب مصادقة غالانت على ذلك، سيقدم قسم المشتريات في وزارة الأمن في أميركا، الطلب الرسمي إلى مديرية "إف-35" الأميركية، بهدف استكمال الموافقة على الصفقة بغية إبرامها في المستقبل القريب.

ووفقا للموقع الإلكتروني للصحيفة، فإن الجيش تردد بين شراء سرب ثالث من طائرات "إف-35" أو شراء سرب طائرات من طراز " F-I15" الحديثة، لكن أتخذ القرار بشكل أساسي بسبب توافر طائرات "إف-35" وسرعة التجهيز والتزود بها.

ويأتي تزود سلاح الجو بسرب طائرات ثالث من طراز "إف-35"، في سياق خطة سلاح الجو الإسرائيلي لتحديث الطائرات والتزود بمزيد من المقاتلات والطائرات الحديثة، وصيانة طائرات مقاتلة وطائرات شحن، والتخلي عن طائرات ومروحيات قديمة.

يذكر أنه تم اتخاذ القرار بالتزود بطائرات جديدة في العام 2021، عندما صادقت اللجنة الوزارية للتجهيز للجيش الإسرائيلي بتوقيع صفقات شراء مع الولايات المتحدة لمجموعة متنوعة من الطائرات والمعدات الجديدة التي سيستخدمها سلاح الجوي الإسرائيلي، وهو القرار، الذي صادقت عليه الحكومة.

يشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي أخذ يسرع إقامة بنية تحتية لصيانة طائرات مقاتلة من طراز "إف-35"، في قاعدتي "نيفاطيم" و"تل نوف" الجويتين، بهدف تحسين جهوزية هذه الطائرات لعمليات عسكرية.