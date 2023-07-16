إخضاع نتنياهو لفحوصات إضافية وتأجيل جلسة الحكومة للإثنين

تأجيل جلسة الحكومة الأسبوعية المقررة اليوم إلى يوم الإثنين، وذلك على الرغم من التقديرات أنه سيتم تسريح نتنياهو في وقت لاحق اليوم الأحد، بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية والاطمئنان على صحة نتنياهو.

يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، إلى فحوصات طبية إضافية، حيث يرقد منذ، أمس السبت، في مستشفى "شيبا - تل هشومير" في مدينة رمات غان، حيث أعلن عن تأجيل جلسة الحكومة الأسبوعية المقررة اليوم الأحد.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن رئيس الحكومة نتنياهو يخضع اليوم الأحد، إلى المزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته، وذلك بعد أن تم تسريره، أمس السبت، في قسم القلب بالمستشفى للمراقبة،إذ أحيل للمستشفى بعد أن تعرض لوعكة صحية، حيث كان مكث، الجمعة، هو وعائلته في منتجع في مدينة طبرية.

وتعرض نتنياهو خلال تواجده في منزله في بلدة قيسارية، إلى وعكة صحية، حيث زعم في تسجيل مصور أنه تعرض للوعكة بسبب ظهور أعراض الجفاف عليه، عقب استجمامه مع عائلته، الجمعة، تحت أشعة الشمس على شاطئ في بحيرة طبرية، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن نتنياهو بقي الليلة في المستشفى للمراقبة والمتابعة الطبية في قسم أمراض القلب، وذلك بناء على توصية من الأطباء في المستشفى.

ويرقد نتنياهو في غرفة علاجات تم منحها سابقا لجميع رؤساء الحكومة الذين تم نقلهم إلى المستشفى في "شيبا"، حيث تتيح الغرفة مساحة للأمن والاحتياجات الأخرى.

وأكد الموقع الإلكتروني أنه سيتم تأجيل جلسة الحكومة الأسبوعية إلى يوم الإثنين، على الرغم من التقديرات أنه سيتم تسريح نتنياهو في وقت لاحق اليوم الأحد، بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية والاطمئنان على صحة نتنياهو.