إلغاء بيع أسهم "الفينيكس" الإسرائيلية لصندق استثمارات حكومة أبو ظبي

شركة التأمينات الإسرائيلية "الفينيكس" أعلنت، اليوم، عن إلغاء مذكرة تفاهمات وُقعت مع صندوق الاستثمارات التابع لحكومة أبو ظبي، بسبب رغبة الأخيرة بشراء الغاز، بينما القانون الإسرائيلي يمنع سيطرة جهة على شركات طاقة وشركات مالية

أعلنت شركة التأمينات الإسرائيلية "الفينيكس" اليوم، الأحد، أن صندوق الاستثمارات التابع لحكومة أبو ظبي (ADQ) ألغى مذكرة تفاهمات مع صندوقي الاستثمارات الأميركيين "سنتربريدج" و"غالاتين بوينت كابيتال"، بشأن شراء 25% من أسهم الشركة والسيطرة عليها مقابل 2.5 مليار شيكل.

وقرر صندوق الاستثمارات في أبو ظبي شراء 2% من أسهم "الفينيكس" بالشروط ذاتها التي نصت عليها مذكرة التفاهمات، الموقعة نهاية العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن سبب إلغاء مذكرة التفاهمات نابع من اهتمام أكبر في ADQ بشراء الغاز من شركة "نيو-مد"، بعد أن تلقت مقترحا غير ملزما من شركتي الطاقة العملاقتين، "بريتيش بتروليوم" وشركة النفط الوطنية التابعة لأبو ظبي، لشراء كافة الوحدات في "نيو-ميد إنرجي" التي يملك الجمهور 45% منها إضافة إلى 5% التي بحوزة مجموعة "ديلك" الإسرائيلية.

وتخشى حكومة أبو ظبي من أنها في حال اشترت أسهم السيطرة على "الفينيكس" لن تتمكن من شراء الغاز بسبب القانون الإسرائيلي لمنع الاحتكارات، الذي يقضي بفصل شركات الطاقة عن الشركات المالية.

إلا أنه "الفينيكس" أشارت إلى أنه لا تزال هناك إمكانية لإبرام صفقة بشكل جديد، وأن ADQ لا يزال يبدي اهتماما بأن يشتري أسهم "الفينيكس". وأعلنت الأطراف أنها تبلور اتفاقا جديدا، يقضي ببيع قسم من أسمهم في "الفينيكس" والاحتفاظ بـ30% من أسهمها، ما يعني أنها ستبقى مسيطرة في شركة التأمينات، فيما تكون لحكومة أبو ظبي أسهم فيها.