غالانت يبحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية قضايا عسكرية – أمنية

إلى جانب إيران، بحث غالانت مع كوريلا "التقدم في التنسيق الأمني – العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة من أجل منع إيران من حيازة سلاح نووي عسكري"، بحسب بيان صادر عن مكتب غالانت

التقى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، في مكتبه مع قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم"، الجنرال مايكل كوريلا.

وتباحث غالانت وكوريلا في "التحديات الأمنية في المنطقة، من خلال التركيز على أنشطة الإرهاب الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك تمويل وتدريب ونقل أسلحة إلى المنظمات الإرهابية في سورية ولبنان"، بحسب بيان صادر عن مكتب غالانت.

وشارك في اللقاء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، ورئيس شعبة العمليات، عوديد باسيوك، وملحق الجيش الإسرائيلي في واشنطن، هيداي زيلبرشتاين، والرئيس الدائرة السياسية – الأمنية في وزارة الأمن، درور شالوم".

وتابع البيان أن اللقاء تناول "التقدم في التنسيق الأمني – العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة من أجل منع إيران من حيازة سلاح نووي عسكري".

وتحدث غالانت حول "أهمية استمرار التعاون العسكري والأمني والتكنولوجي ضد التهديدات المتصاعدة في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن "وزير الأمن شكر الجنرال كوريلا على إسهامه في العلاقة العميقة والمتميزة بين إسرائيل والولايات المتحدة والتزامه بالحفاظ على تعزيز التفوق النوعي لجهاز الأمن الإسرائيلي".

ولفت البيان إلى أن هذا خامس لقاء بين كوريلا وغالانت منذ تولي الأخير منصبه، في نهاية العام الماضي.