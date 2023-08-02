هليفي يجري جولة على طول الحدود اللبنانية

حسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن هليفي تفقد الجدار الذي يبنيه الجيش عند الحدود وأن عملية بناءه شهدت تقدما بعشرات الكيلومترات في الأشهر الأخيرة، وعقد هليفي جلسة لتقييم الوضع

هليفي خلال الجولة عند الحدود اللبنانية، اليوم، (الجيش الإسرائيلي)

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، اليوم الأربعاء، جولة على طول الحدود اللبنانية في فرقة الجليل برفقة قائد المنطقة الشمالية في الجيش، أوري غوردين، قائد فرقة الجليل العسكرية، شاي كلبر.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه "خلال الجولة تفقد هليفي العائق الأمني (الجدار الذي يبنيه الجيش الإسرائيلي عند الحدود)، حيث شهدت عملية البناء تقدمًا بعشرات الكيلومترات في الأشهر الأخيرة. استعرض الضباط أمامه خطة الدفاع عن المنطقة وتعزيز أمن سكان الشمال. كما أجرى تقييمًا للوضع واستعرض الأحداث الأخيرة ومختلف الوسائل التي تم استخدامها من قبل فرقة الجليل لتشويش وإحباط محاولات خرق السيادة في منطقة الحدود".

وصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، على الخطط والأساليب التي اقترحها الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن للتعامل مع أنشطة حزب الله قرب المناطق الحدودية جنوبي لبنان.

وجاء ذلك خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية حول الأوضاع الميدانية والتطورات الجارية مقابل حزب الله في المنطقة الحدودية، بمشاركة قادة الأجهزة الأمني وهيئة مصغرة من الوزراء.

وفي بيان مقتضب صدر عن مكتب نتنياهو، جاء أن الاجتماع لـ"تقييم الأوضاع" بشأن لبنان عقد بمشاركة كل من وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، إلى جانب نتنياهو.

كما شارك بالاجتماع قادة الأجهزة الأمنية، بما في ذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، ورئيس الشاباك، رونين بار.

وجاء في البيان المقتضب أن نتنياهو "وافق على توصيات وأساليب العمل التي اقترحها الجيش والأجهزة الأمنية".