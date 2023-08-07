أميركا: مطالب بإدراج "شبيبة التلال" ضمن المنظمات الإرهابية

يأتي هذا الطلب في ظل تصاعد جرائم المنظمة الإرهابية والعصابات الاستيطانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وبناء البؤر الاستيطانية على التلال والجبال في الضفة الغربية المحتلة.

طالب ناشطون أميركيون، إدارة الرئيس جو بايدن، بإدراج مجموعة "شبيبة التلال" الاستيطانية المدعومة من الحكومة الإسرائيلية، ضمن المنظمات الإرهابية، حسب التصنيف الأميركي.

ويأتي هذا الطلب في ظل تصاعد جرائم المنظمة الإرهابية والعصابات الاستيطانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وبناء البؤر الاستيطانية على التلال والجبال في الضفة الغربية المحتلة، واستهداف الفلسطينيين بإطلاق الرصاص الحي، لا سيما بعد ما حصل في برقة وترمسعيا وحوارة من قتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

ودعا الناشطون إلى تشكيل حملة دولية لإدراج هذه المجموعة ضمن المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة ودول العالم، حتى لا تكتفي وزارة الخارجية الأميركية والمنظمات الدولية بإلقاء اللوم على الحكومة الإسرائيلية فقط، بل تحميلها مسؤولية تنفيذ أتباع "فتية التلال" أكثر من 800 اعتداء خلال شهر واحد.

وتوقعوا إعلان مجموعة "شبيبة التلال" منظمة إرهابية، في حال تم توسيع الحملة دوليا، خاصة بعد أن كانت الولايات المتحدة أعلنت عام 1997 حركة "كهانا" منظمة إرهابية، في مسعى إلى إيقافهم حتى لا يصبحوا أكثر خطورة وفتكًا ضد الشعب الفلسطيني.

وتتكون "شبيبة التلال" من مجموعات من المستوطنين ولا تتجاوز أعمارهم 16 عاما، ويقومون بمحاولة فرض سيطرتهم على التلال الفلسطينية والأراضي التي كان أعلنها الاحتلال ضمن ما يسمى "أراضي الدولة"، وينشئون بؤرا استيطانية عليها.

إلى ذلك، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة تشكل دفيئات إرهاب تبنيها "شبيبة التلال"، وترعاها حكومة الاحتلال، بغطاء من القضاء الإسرائيلي.

ولفت إلى أن هذه البؤر الاستيطانية توليها حكومة الاحتلال أهمية فائقة في حسابات السيطرة على اوسع مساحة ممكنة من الأرض بأقل عدد ممكن من الفلسطينيين، وقد تجاوز عددها حتى الآن نحو 254 بؤرة موزعة على محافظات الضفة، بما فيها القدس.

وهذه البؤر موزعة على النحو التالي: 50 بؤرة بالخليل، 17 في بيت لحم، 15 بالقدس، 20 بؤرة أريحا، 55 في رام الله والبيرة، 18 في سلفيت، 11 في محافظة قلقيلية، 45 في نابلس، 5 في طولكرم، 11 في طوباس و 7 في جنين.