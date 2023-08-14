"فيتش" تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل

أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني لإسرائيل، اليوم الإثنين، عند مستوى +A، وأبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الإسرائيلي، فيما جددت التحذيرات من التداعيات الاقتصادية لخطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.

وحذّرت الوكالة من "انعكاسات سلبية على المؤشرات الاقتصادية" في ظل التشريعات التي تقودها الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء.

وحذّرت "فيتش" من خفض مستقبلي للتصنيف الائتماني الإسرائيلي إذا ما تواصل الزيادة المسجلة في نسبة الدين الحكومي، من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.

وزيادة نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي قد تكون مدفوعة إما في عجز ميزانية الحكومة الإسرائيلية أو في تراجع النمو الاقتصادي.

كما أشارت إلى أن إضعاف "الضوابط والتوازنات" بين السلطات الحكومية، قد يؤدي إلى "نتائج سياسية سيئة أو استمرار الشعور السلبي لدى المستثمر أو إضعاف مؤشرات الحوكمة"، الأمر الذي ينعكس سلبا على تصنيف إسرائيل الائتماني.

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