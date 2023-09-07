السفارة الأميركية تستثني سموتريتش وبن غفير من احتفالات السنة العبرية

القائمة بأعمال السفير الأميركي ستيفاني هاليت، هي التي وزعت الدعوات على العديد من وزراء الحكومة الإسرائيلية، ولم يكن إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وأعضاء آخرون في حزبيهما من بين المدعوين.

استثنت السفارة الأميركية في القدس المحتلة، وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، من الدعوة التي وجهتها للوزراء في الحكومة الإسرائيلية للاحتفال التي تنظمه في الأسبوع المقبل بمناسبة رأس السنة العبرية.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية أن السفارة الأميركية لم تدع إلى الاحتفال وزراء حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة بن غفير وحزب "الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش.

وذكرت أن القائمة بأعمال السفير الأميركي ستيفاني هاليت، هي التي وزعت الدعوات على العديد من وزراء الحكومة الإسرائيلية، ولم يكن إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وأعضاء آخرون في حزبيهما من بين المدعوين.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصدر في السفارة الأميركية بالقدس المحتلة قوله إن "الوزراء الموجودين في القائمة هم الذين تربطهم مع السفارة علاقات عمل وثيقة".

يشار إلى أنه لم تعقد أي لقاءات بين مسؤولين أميركيين وبن غفير وسموتريتش منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو نهاية العام الماضي، التي وصفت بأنها الأكثر يمينية بين الحكومات الإسرائيلية.

وقاطعت واشنطن سموتريتش عن زيارته الولايات المتحدة في آذار/مارس الماضي، كما سبق لبعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل أن ألغت في أيار/مايو الماضي، حفلا بعد إصرار بن غفير على المشاركة فيه.