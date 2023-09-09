إسرائيل تعتزم إرسال مساعدات وفريق إنقاذ إلى المغرب

الصحة الإسرائيلية: "عقدت اجتماعات منذ صباح السبت في الوزارة مع المستشفيات التي أبدت رغبتها في المساعدة لترتيب الوفد على المستويين الطبي واللوجستي".

أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الوزارات والقوات المختلفة لتقديم المساعدات إلى المغرب في أعقاب الزلزال، بما في ذلك الإعداد لإرسال فريق إنقاذ إلى منطقة الزلزال.

وعبر نتنياهو عن تضامن "الشعب الإسرائيلي مع أبناء الشعب المغربي في هذه الساعات الصعبة".

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، إنها تستعد لإرسال فريق إلى جانب قوات الجيش، يضم أطباء وممرضين ومعدات طبية من أجل المساعدة في علاج ضحايا الزلزال في المغرب.

وسيضم الوفد عناصر إضافية حسب الحاجة والمطالب التي سيطلبها المغرب؛ وفقا لما جاء في بيان وزارة الصحة الإسرائيلية.

وأوضحت أنه "عقدت اجتماعات منذ صباح السبت في الوزارة مع المستشفيات التي أبدت رغبتها في المساعدة لترتيب الوفد على المستويين الطبي واللوجستي".

وذكرت تقارير إسرائيلية، أن "عددا كبيرا من المواطنين الإسرائيليين تواجدوا في منطقة وقوع الزلزال، فيما أفيد بأن حافلات من شركات التأمين وقوات الإنقاذ ستقوم بنقل الإسرائيليين إلى الدار البيضاء ومن هناك سيتم إعادتهم إلى البلاد".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن 402 مواطنا يتواجدون في المغرب، فيما أبلغت بفقدان الاتصال مع 17 منهم.

وأشارت إلى أنها تواصل محاولات التواصل مع المفقودين في أعقاب الزلزال سواء إن بطرق مباشرة أو عن طريق عائلاتهم.

إلى ذلك، لم تبلغ الخارجية الإسرائيلية عن إصابة إسرائيليين من جراء الزلزال.