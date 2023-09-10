الأسبوع المقبل: نتنياهو يزور وادي السيليكون قبل أن يتوجه لنيويورك

قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه سيزور وادي السيليكون في كاليفورنيا، الأسبوع، المقبل قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يزور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، الأسبوع المقبل، قبل أن يتوجه من هناك إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة الثامنة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك بحسب ما أفاد مكتب نتنياهو في بيان صدر عنها مساء اليوم، الأحد، أفاد فيه بأن بنتنياهو يعتزم زيارة وادي السيليكون في كاليفورنيا، الأسبوع المقبل، قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم يقدم مكتب نتنياهو تفاصيل محددة عمن سيلتقي في وادي السيليكون؛ في حين أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الزيارة إلى وادي السيليكون ستركز على تعزيز العلاقات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى تقديرات بأن نتنياهو سيجتمع في وادي السيليكون مع رئيس شركة تيسلا وشبكة إكس (تويتر سابقًا)، إيلون ماسك.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أن "نتنياهو يعتزم عقد اجتماعات مع شخصيات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبعد ذلك سيواصل طريقه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فمن المتوقع أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته للولايات المتحدة، بالرئيس الأميركي، جو بايدن، إلا أن اللقاء لن يعقد في واشنطن، بل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت التقارير أنه كان من المقرر أن يلقي نتنياهو خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 21 أيلول/ سبتمبر الجاري، ولكن تم تأجيله إلى اليوم التالي، الجمعة 22 من الشهر ذاته.

وكان نتنياهو قد توجه الأسبوع الماضي إلى قبرص في زيارة رسمية. وفي رده على سؤال صحافيين حول لقاء محتمل بينه وبين الرئيس الأميركي، بايدن، قال: "ستسمعون عن ذلك قريبا".