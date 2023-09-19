تصريح ادعاء ضد فتى من القدس تمهيدا لاتهامه بتنفيذ عملية طعن

النيابة العامة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد الفتى المقدسي باسل لافي، تنسب له فيها تهمة "محاولة القتل بدوافع إرهابية" خلال محاولته تنفيذ عملية طعن استهدفت مستوطنين في منطقة باب الخليل في القدس المحتلة، مطلع الشهر الجاري.

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، تصريح ادعاء ضد فتى مقدسي (17 عاما) تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده ينسب له من خلالها تنفيذ عملية طعن قرب باب الخليل في مدينة القدس المحتلة في السادس من أيلول/ سبتمبر الجاري، أسفرت عن إصابة ثلاثة إسرائيليين أحدهم بجراح خطيرة.

وجاء في بيان صدر عن شرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات في عملية الطعن انتهت بالأمس، وأفاد بأن النيابة العامة قدمت تصريح ادعاء ضد الفتى الأسير باسل عايد لافي (لم تسمه) أمس، الإثنين، خلال جلسة محكمة تقرر فيها تمديد اعتقاله لمدة 4 أيام أخرى، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه.

وقالت الشرطة إن النيابة العامة الإسرائيلية تعتزم توجيه تهمة "محاولة القتل بدوافع إرهابية" بحق الفتى المقدسي، ورجحت أن يتم ذلك "في الأيام القليلة المقبلة". وزعمت الشرطة أن التحقيق أظهر أن الفتى "شاهد مؤخرًا مقاطع فيديو تحريضية على الإنترنت ونتيجة لذلك قرر تنفيذ العملية".

الفتى الأسير باسل عايد لافي

وزعمت الشرطة أن "الفتى المقدسي عمل منفردا، وقبل دقائق قليلة من العملية، أرسل المخرب رسالة إلى صديقه (الذي تم اعتقاله بواسطة قوات الاحتلال) مفادها أنه ينوي أن يكون شهيدًا"، وتابعت أنه "أخذ سكين كبيرة تابعة لوالده من المنزل، واستقل حافلة ونزل منها بالقرب من باب الخليل".

وادعت الشرطة أن الفتى نفذ العملية هناك بعد أن "تربص بالضحايا وحاول البحث عن يهود بين المارة من أجل طعنهم. وخلال العملية حاول المخرب إصابة خمسة أشخاص وتمكن من إصابة ثلاثة منهم"، وبحسب شرطة الاحتلال فإن أحد المصابين نقل إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة، فيما نقل آخران بحالة طفيفة، أحدهما أصيب بـ"الهلع".

وكانت الشرطة قد اعتقلت الفتى لافي من موقع العملية بعد أن ألقى السكين الذي استخدمه في عملية الطعن، بحسب ما جاء في بيان الشرطة، التي قالت إن الوحدة المركزية في منطقة القدس حققت في ملابسات العملية مع الفتى لافي، وذكرت أنه تم العثور على السكين المستخدمة في العملية.

السكين التي زعم الاحتلال استخدامها في العملية

وأكثر ما يثير قلق الأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي، عودة عمليات الطعن لمدينة القدس المحتلة، والتي تسميها أجهزة أمن الاحتلال عمليات "الذئاب المنفردة"؛ حيث لا ينتمي منفذو تلك العمليات لأي فصيل فلسطيني ويقومون بعملياتهم بشكل منفرد.

وتعقيبا على عملية الطعن في القدس، قال الناطق باسم حركة حماس، إن العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وردا على العملية قال الناطق باسم حركة حماس إن العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي".