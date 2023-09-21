سرقة دبّابة من قاعدة تدريب للجيش الإسرائيليّ: اعتقال مشتبهيْن آخريْن وتمديد اعتقال مرتقب

يشتبه في قيام شخص (42 عامًا) من سكان عين هعيمك وآخر (43 عامًا) من مغدال هعيمك، بسرقة الدبابة مع الشخصين اللذين تم اعتقالهما أمس الأربعاء، ليل الثلاثاء - الأربعاء.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، شخصين، للاشتباه في قيامهما بسرقة دبابة من قاعدة تدريب تابعة للجيش الإسرائيلي، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين إلى أربعة.

وأفادت تقارير بأن المشتبه بهما معروفان لدى الشرطة، وقد تم القبض على أحدهما سابقًا للاشتباه في قيامه بسرقة حديد.

ولفتت إلى أنه يشتبه في قيامهما، وهما شخص (42 عامًا) من سكان عين هعيمك وآخر (43 عامًا) من مغدال هعيمك، بسرقة الدبابة مع الشخصين اللذين تم اعتقالهما أمس الأربعاء، ليل الثلاثاء - الأربعاء.

وسيمثل الأربعة اليوم في محكمة الصلح في حيفا، لتمديد اعتقالهم.

وأمس الأربعاء، فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في سرقة دبابة من قاعدة تدريب للجيش قرب محور طرق "إلياكيم" القريب من يوكنعام عيليت.

واعتقلت الشرطة شخصين من طبرية وحيفا، في الأربعينات من عمريهما، بشبهة ضلوعهما في سرقة الدبابة.

وذكرت التقارير اليوم، أن الشخصين من حيفا.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فإنها تلقت بلاغا من قبل وزارة الأمن، الليلة قبل الماضية، حول سرقة دبابة من قاعدة تدريب الجيش. وفي أعقاب ذلك، باشر عناصر الشرطة عمليات البحث حتى العثور على الدبابة في محل للخردة بمنطقة نيشر قرب حيفا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن "التحقيق الأولي يشير إلى أن الدبابة لا تعمل، وقد جرى سرقتها لأسباب يتم التحقيق فيها".

وأبلغت الشرطة وزارة الأمن بالعثور على الدبابة، فيما أعلنت عن فتحها تحقيقا مشتركا مع الشرطة العسكرية.

وجاء في بيان مشترك للجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن أن "الحديث يدور عن دبابة من نوع ’ميركفا 2’ التي لم تعد صالحة للاستخدام منذ سنوات طويلة".

وأضاف أن "الدبابة لا تحتوي على أي أسلحة كما أن أنظمتها لا تعمل، إذ أنها تواجدت في منطقة مفتوحة معدة لإطلاق النار بهدف تدرب الجنود عليها. ويجري التحقيق في الحادثة".