نتنياهو يلتقي رئيس كوريا الجنوبيّة في نيويورك

ذكر البيان أنهما "استعرضا قائمة طويلة من مجالات التعاون، واتفقا على إجراء عمل منسق للموظفين من أجل بحث الفرص الكامنة في كل موضوع". كما تمّت "مناقشة القضايا الدولية والإقليمية الحالية" في محادثتهما.

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، برئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، خلال انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب ما أفاد بيان صدر عن مكتب الأول، مساء اليوم الخميس.

وذكر البيان أنهما "استعرضا قائمة طويلة من مجالات التعاون، واتفقا على إجراء عمل منسق للموظفين من أجل بحث الفرص الكامنة في كل موضوع".

كما تمّت "مناقشة القضايا الدولية والإقليمية الحالية" في محادثتهما.

ووفق البيان، قال نتنياهو للرئيس الكوريّ: "تتمتع إسرائيل وكوريا الجنوبية بفرص عظيمة، فكلانا دولتان ديمقراطيتان تعملان على تطوير تقنيات تطلعية، وعادة ما أقول إن ’المستقبل ملك لأولئك الذين يشجعون الابتكار’ ، ونحن كذلك؛ كلا البلدين يبرزان في الابتكار".

وأضاف: "إذا تعاونا، سنكون أكثر نجاحًا معًا".

ودعا نتنياهو يول لزيارة إسرائيل، وقال: "سأغتنم هذه الفرصة لأدعوكم لزيارة إسرائيل، وبذلك ستكون أول رئيس كوري جنوبي يزور إسرائيل. أتذكر باعتزاز زيارتي لبلدكم، وستكون زيارتكم لنا فرصة ممتازة لتعزيز علاقات الصداقة المتبادلة".

وتابع نتنياهو: "في هذه المناسبة، يجب أن ينضم إلى زيارتك وفد من رجال الأعمال من مجالات التكنولوجيا، حتى نتمكن من العمل معًا، ليس لتسريع التجارة بيننا في المستقبل فقط، ولكن لمشاريعنا المشتركة والبحث والتطوير أيضًا؛ وبهذه الروح أرحّب بكم هنا كصديق عظيم لإسرائيل".

وكان نتنياهو، قد التقى ليل الثلاثاء - الأربعاء، بالرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، كما التقى الثلاثاء، بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.