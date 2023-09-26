غالانت إلى ألمانيا: توقيع صفقة "حيتس 3" وإعلان مشترك لتعزيز العلاقات الأمنية

غالانت يتوجه يوم غد، الأربعاء، إلى ألمانيا للتوقيع على أكبر صفقة دفاعية لإسرائيل على الإطلاق، إضافة إلى إصدار إعلان مشترك مع نظيره الألماني لتعزيز العلاقات الأمنية بين تل أبيب وبرلين.

يتوجه وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى العاصمة الألمانية برلين، يوم غد الأربعاء، في زيارة دبلوماسبة تشمل التوقيع الرسمي على صفقة بيع منظومة الدفاع الصاروخي "حيتس 3" لألمانيا، في صفقة قيمتها 3.5 مليار دولار.

كما ستشمل زيارة غالانت، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه مساء اليوم، الثلاثاء، التوقيع على إعلان مشترك مع نظيره الألماني، بوريس بيستوريوس، لتعزيز العلاقات الأمنية بين إسرائيل وألمانيا.

وبحسب البيان، فإن غالانت سيجتمع مع وزير الدفاع الألماني، بيستوريوس، وسيبحث معه "التهديدات الأمنية والتحديات الإقليمية في الشرق الأوسط وأوروبا".

والمتعاقد الرئيسي في صفقة بيع "حيتس 3" بين برلين وتل أبيب، هي شركة إسرائيل للصناعات الجوية المملوكة للدولة (IAI)، وهي الجهة المصنعة للمنظومة الدفاعية التي تشارك كذلك شركة "بوينغ" الأميركية في إنتاج صواريخها.

ويرافق غالانت في زيارته، وفقا للبيان، كل من المدير العام لوزارة الأمن، إيال زمير، ورئيس إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية، داني غولد، ورئيس مديرية "الجدار" التابعة لإدارة تطوير الأسلحة والمعنية بتطوير وسائل دفاعية، موشيه باتيل.

كما يرافق غالانت الرئيس التنفيذي لشركة إسرائيل للصناعات الجوية (IAI)، التي تعمل على تصنيع وتسويق نظومة الدفاع الجوي "حيتس 3".

وأشار البيان إلى أن غالانت يعتزم إقامة أمسية تقديرية للفرق التي شاركت في دفع الصفقة مع ألمانيا والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وفي آب/ أغسطس الماضي، صادقت وزارة الخارجية الأميركية على أن تبيع إسرائيل لألمانيا منظومة "حيتس 3"، علما بأن الولايات المتحدة شريك في مشروع "حيتس" الذي طور بشكل مشترك بين إسرائيل ووكالة الدفاع الصاروخي الأميركية.

وذكر بيان لوزارة الأمن الإسرائيلية، أن إسرائيل وألمانيا ستوقعان خطاب التزام، بدفعة أولية 600 مليون دولار، لبدء العمل على المشروع وأضاف أن العقد الكامل سيكون جاهزا للتوقيع بنهاية 2023.

ومنظومة "حيتس 3" مزودة برأس حربي قابل للانفصال للاصطدام بالهدف وهي مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض، وهو ارتفاع يسمح بتخلص آمن من أي رؤوس حربية غير تقليدية.

وقالت ألمانيا إنها تتوقع أن تتسلم قواتها الجوية شحنة من آرو-3 بحلول الربع الرابع من 2025.

وقال رئيس مديرية الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، موشيه باتيل، في تصريحات سابقة، إن هذه خطوة مهمة أولى ستعقبها خطوة مهمة أخرى عندما تعمل المنظومة بكامل طاقتها في ألمانيا في عام 2030 تقريبا.

وذكر باتيل أن الإنفاق الألماني الإضافي على حيتس 3 قد يرفع قيمة الصفقة إلى أربعة مليارات دولار، مضيفا أن دولا أخرى، رفض ذكر اسمها، أبدت اهتمامها بالمنظومة.