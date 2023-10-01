أجهزة أمن الاحتلال توصي بمواصلة "الإجراءات الاقتصادية" تجاه غزة

أجهزة الاحتلال الأمنية توصي بمواصلة "الإجراءات الاقتصادية" تجاه قطاع غزة، بهدف المحافظة على حالة من الهدوء ومنع التصعيد، فيما يضغط الوسطاء الدوليون على سلطات الاحتلال لدفعها إلى زيادة عدد العمال الغزيين في إسرائيل.

أوصى جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز أمنه العام (الشاباك)، الحكومة الإسرائيلية، بمواصلة "الإجراءات الاقتصادية" لصالح قطاع غزة، بهدف الحفاظ على حالة من التهدئة وتجنب التصعيد من فصائل المقاومة في القطاع المحاصر.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأحد، وذلك في أعقاب مداولات أمنية عقدها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بمشاركة وزير الأمن، يولآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي.

وأفادت "كان 11" بأنه المداولات التي شارك فيها كذلك رئيس الشاباك، رونين بار، وضباط في هيئة الأركان العامة، شملت تقييما لتطورات الأوضاع الأمنية على كافة الجبهات "مع التركيز على الشأن الإيراني".

وخلال المداولات الأمنية التي لم يدعَ وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، للمشاركة فيها، طرح المستوى الأمني مجموعة من الخيارات، ومن ضمنها زيادة عدد الغزيين من الحاصلين على تصاريح عمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

وبحسب هيئة البث، فإن أوساطا داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدفع نحو زيادة عدد تصاريح العمال الغزيين، فيما يمارس الوسطاء الدوليون، بما في ذلك قطر ومصر والأمم المتحدة، ضغوطا للتحرك بهذا الاتجاه لضمان "استعادة الهدوء والحفاظ عليه".

عُمّال غزيون في معبر بيت حانون (Getty Images)

وأكدت القناة الرسمية الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعتزم التعامل بـ"إيجابية" مع هذا المطلب، "عندما يتم استعادة حالة الاستقرار والهدوء" في المناطق الحدودية شرقي قطاع غزة على طول السياج الفاصل عن مناطق الـ48.

وأشارت "كان 11" بأن بن غفير، الذي استبعده نتنياهو من المداولات الأمنية، يعارض زيادة عدد العمال الغزيين في إسرائيل.

والخميس الماضي، أعادت سلطات الاحتلال فتح حاجز بيت حانون شماليّ قطاع غزة، أمام آلاف العمال الفلسطينيين، فيما أُعلن في غزة توقف التظاهرات الحدودية والفعاليات المصاحبة لها لمدة 24 ساعة.

وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، قد قال إن بلاده "نجحت في تهدئة الوضع في قطاع غزة من خلال التوسط في تفاهم لإعادة فتح المعبر أمام العمال".

وأضاف: "الوضع في قطاع غزة مأساوي، ولن يؤدي صراع آخر إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

وفي وقت سابق، الأحد، تراجعت مجموعة شبابية تطلق على نفسها "الشباب الثائر" عن إعلانها باستئناف الفعاليات على حدود قطاع غزة الشرقية مع مناطق الـ48.

وجاء تراجع المجموعة إثر حصول تضارب حول الموضوع، بعدما نشرت قناة "الأقصى" التابعة لحركة "حماس" بيانا نسبته للمجموعة ذاتها ويؤكد عدم الدعوة إلى استئناف الفعاليات.

وأكد البيان الذي نشرته القناة ضرورة الالتزام، مشددًا على أنه ما زال يعطي الوسطاء "فرصة للجم العدو".