الاحتلال يدعي إزالة "بنية تحتية لبنانية تجاوزت الخط الأزرق"

رصدت استطلاعات جيش الاحتلال الإسرائيلي "هيكلا إسمنتيا" ادعى الجانب الإسرائيلي أن حزب الله بناه ووضعه في المنطقة الحدودية وتجاوز "الخط الأزرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، ويعلن أن الجيش اللبناني أزاله بعد تقديم شكوى لليونيفيل.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، إزالة "بنية تحتية خرسانية" رصدها في المنطقة الحدودية جنوبي لبنان، وادعى أنها تجاوزت "الخط الأزرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أنه "في إطار أعمال تجريف وتنظيم للخط الأزرق، رصدت استطلاعات الجيش مساء أمس (الأربعاء) بنية تحتية مصنوعة من الخرسانة تجاوزت الخط الأزرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة شتولا".

وأضاف جيش الاحتلال أن قواته عملت "بالتنسيق مع قوات اليونيفيل لإزالة تلك البنية التحتية المصنوعة من الخرسانة"، وتابع "ليقوم الجيش اللبناني بازالتها في وقت سابق اليوم".

وأفادت مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن "البنية التحتية" الذي تحدث عنها الاحتلال تجاوزت الخطة الأزرق مسافة تتراوح بين مترين وأربعة أمتار.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن "عناصر تابعة لحزب الله اللبناني حاولت بناء بنية تحتية خرسانية على بعد عدة أمتار داخل الأراضي الإسرائيلية".

وذكر القناة 14 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يعمل في هذه الأثناء على "تثبيت سياج من الأسلاك الشائكة على طول الخط الأزرق، لتوضيح موقع الخط الحدودي".

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن الجيش اللبناني أكثر من مرة عن تبادل إطلاق القنابل الدخانية مع القوات الإسرائيلية على الحدود المشتركة بينهما.

وزادت التوترات على المناطق الحدودية جنوبي لبنان هذا الصيف، وشملت إطلاق صواريخ على إسرائيل خلال عدوان للاحتلال على غزة، إلى جانب احتكاكات بين عناصر من حزب الله أو أنصاره وبين قوات الاحتلال الإسرائيلية.