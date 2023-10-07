نتنياهو يتوعد بالانتقام: هذه الحرب ستستغرق وقتا

هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتحويل غزة إلى خراب، مشيرا إلى أن إسرائيل تستعد لحرب طويلة الأمد على قطاع المحاصر، محملا حركة حماس، المسؤولية عن "سلامة الأسرى" الإسرائيليين.

جاء ذلك في خطاب مصوّر بثه نتنياهو مساء اليوم، السبت، في أعقاب جلسة لحكومته والمداولات الأمنية المتواصلة، توعد خلاله بـ"الانتقام" من حماس بعد أن شنت حركة المقاومة الفلسطينية هجوما مباغتا أسفر عن مقتل أكثر من 250 إسرائيليا على الأقل واحتجاز العديد من الأسرى وإصابة 1500 شخص.

وأكد نتنياهو أن "هذه الحرب ستستغرق وقتا وستكون صعبة وسنواجه أياما صعبة ولكن سننتصر"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن "ما حصل اليوم لم تشهده إسرائيل من قبل". وأضاف أن حماس مسؤولة عن سلامة الأسرى، مهددا بأن "إسرائيل ستصفي حسابها مع أي شخص يلحق بهم الأذى".

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