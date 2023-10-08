الدفع بتعزيزات عسكرية: غالانت يوعز بالاستعداد لإخلاء منازل متاخمة للحدود الشمالية

دفع جيش الاحتلال بآليات ثقيلة نحو الحدود مع لبنان، بحسب ماأظهرت توثيقات لمركبات وآليات عسكرية تتجه شمالا، ووفقا لما أفادت تقارير إسرائيليو، فيما أوعز فيه وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، بالاستعداد لإخلاء المنازل المتاخمة للحدود.

أوعز وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، بالاستعداد لإخلاء مواطنين إسرائيليين من المناطق المتاخمة للحدودية الشمالية، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى المناطق الحدودية جنوبي لبنان.

وجاء في بيان صدر عن غالانت أنه "أجرى تقييما خاصًا للوضع في الجبهة الداخلية،، بالتعاون مع المدير العام لوزارة الأمن، وقائد قيادة الجبهة الداخلية والمسؤولين المعنيين في الجيش ووزارة الأمن والجبهة الداخلية".

وأضاف أن غالانت أوعز بالاستعداد لتنفيذ خطة الإخلاء في شمالي البلاد، مشيدا بتنفيذ خطة "المسافة الآمنة" لإخلاء المستوطنات المحاذية للسياج الأمني شرقي قطاع غزة المحاصر.

كما أصدر غالانت أوامر بـ"تزويد البلدات المجاورة للسياج بالأسلحة والذخيرة"، مشددا على أن الجهد "الرئيسي على الجبهة الداخلية في هو تدمير العدو وإنقاذ حياة مواطنينا".

وفي هذه الأثناء، دفع جيش الاحتلال بآليات ثقيلة نحو الحدود مع لبنان، حيث أظهرت توثيقات مصورة مركبات وآليات عسكرية في تتجه شمالا.

وعلى صلة، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأحد، تعيين الجنرال المتقاعد غال هيرش، مسؤولا عن ملف الأسرى والمفقودين في قطاع غزة وغلافه.

ووفق بيان صدر عن مكتب نتنياهو: "عين رئيس الوزراء، الجنرال المتقاعد غال هيرش، مسؤولا عن ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة؛ وأضاف "ستخضع جميع الوزارات الحكومية لتعليماته في هذا الموضوع".