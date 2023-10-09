إسرائيل تستهدف المدنيين في غزة بقطع الماء والكهرباء والغذاء والوقود

غالانت يدعي أن الحرب الإسرائيلية هي "حرب من أجل وجودنا في المنطقة، وإذا لم نجبِ الثمن الكامل، سنفقد الردع وسيشكل أعداؤنا من حولنا خطرا على وجودنا"، وكاتس يقول إن وقف الإمدادات سيستمر حتى انتهاء الحرب

ادعى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال مداولات في مقر القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة هي "حرب من أجل وجودنا في المنطقة، وإذا لم نجبِ الثمن الكامل، سنفقد الردع وسيشكل أعداؤنا من حولنا خطرا على وجودنا".

وقال غالانت إنه "أوعزت بفرض حصار مطلق على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا غذاء ولا وقود. كل شيء مغلق"، ما يعني أن حرب إسرائيل ستستهدف بالأساس السكان المدنيين في قطاع غزة، وليس حركة حماس أو فصائل أخرى والمقاتلين المسلحين.

وتابع أنه "لن نتمكن من منع جميع الأحداث واستهداف أي مخرب، لكن سنجبي ثمنا لم يتوقعوه ونعيد الردع. ولذلك ستكون هنا خطوات لم نشهد مثيلا لها أبدا. وسوف نجتث هذا التهديد مهما كان الثمن" الذي ستدفعه إسرائيل في إشارة إلى جرائم حرب سترتكبها.

وأضاف غالانت أن الحرب على غزة "ستستمر لأسابيع طويلة، إن لم يكن أكثر من ذلك، لكنها ستنتهي بانتصار دولة إسرائيل".

كذلك أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل تسعى من حربها إلى استهداف المدنيين في غزة.

وقال كاتس إنه أوعز لشركة المياه الإسرائيلية "مكوروت" بأن تقطع على الفور تزويد المياه للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتابع كاتس أنه سعى من أجل الحصول على المصادقات المطلوبة من أجل قطع إمداد إسرائيل المياه لغزة. وكانت إسرائيل قد أوقفت أمس تزويد القطاع بالكهرباء والوقود.

وقال كاتس إن هذه القرارات لن تتغير إلى حين انتهاء الحرب.