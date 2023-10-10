الجيش الإسرائيليّ يوزّع آلاف الأسلحة على مواطنيه

ذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش "قام بتعزيز نظام الدفاع في البلدات... بآلاف الأسلحة في اليوم الأخير". وقال إنه "في اليوم الأخير، بدأ الجيش الإسرائيلي بتعزيز تشكيلات الدفاع... والوحدات الاحتياطية المحلية في جميع أنحاء البلاد بآلاف الأسلحة".

وزّع الجيش الإسرائيلي "آلاف الأسلحة" خلال اليوم الأخير على مواطنيه في جميع أنحاء البلاد، في ظلّ العدوان الذي يشنّه على قطاع غزة المحاصَر.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 830 شهيدا، و4 آلاف و250 جريحا، فيما تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1000 قتيل.

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش "قام بتعزيز نظام الدفاع في البلدات... بآلاف الأسلحة في اليوم الأخير". وقال إنه "في اليوم الأخير، بدأ الجيش الإسرائيلي بتعزيز تشكيلات الدفاع... والوحدات الاحتياطية المحلية في جميع أنحاء البلاد بآلاف الأسلحة".

استهدف الاحتلال المدنيين وبضمنهم عشرات مئات الأطفال في غزة (Getty Images)

وأضاف أنه "يتم توزيع الأسلحة من قبل الجيش من أجل تعزيز أنظمة الدفاع في البلدات". وأشار إلى إجراء "ضباط الدفاع الإقليمي في الجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية، حوارًا منتظمًا مع رؤساء المجالس، وضباط الأمن".

وذكر أنه "سيواصل تعزيز وتقوية المستوطنات بالوسائل العسكرية، من أجل توفير الحماية المثلى والشعور بالأمن لجميع السكان في جميع أنحاء البلاد".