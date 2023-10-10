تعطيل الدراسة غدا في كافة أنحاء البلاد

وزارة التعليم الإسرائيلية تقرر تعليق التعليم يوما إضافيا في جميع أنحاء البلاد، وذلك في أعقاب تقييم للوضع الأمن، وبناء على تعليمات الجبهة الداخلية؛ هناك استثناءات: البلدات التي تقرر تنظيم التعليم الوجاهي عليها الحصول على موافقة السلطات المعنية.

قررت وزارة التعليم الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تعليق التعليم الوجاهي في جميع أنحاء البلاد، يوم غد، الأربعاء، وبذلك بناء على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي، وفي أعقاب تقييم الوضع الأمني.

في المقابل، أفادت وزارة التعليم أن"سيتم استثناء المؤسسات التعليمية التي ترغب في إقامة نشاط تربوي وجاهي غدا (الأربعاء)، (من قرار تعليق التعليم) بشرط موافقة وزارة التربية والتعليم وقيادة الجبهة الداخلية".

كما ذكرت الوزارة أن ستسمح بتنظيم التعليم عن بعد، وذلك بالتنسيق مع مديري المدارس؛ وأفادت بأن هذه القرارات صدرت في أعقاب اجتماع بين وزير التعليم، يوآف كيش، مع رؤساء السلطات المحلية والإقليمية.

وحذّرت الوزارة المعلمين الذين يعتزمون تنظيم دروسهم عن بعد من استخدام برامج سهلة الاختراق، وأوصحت باستخدام برنامج تطبيق Google Meet من خلال حساب وزارة التعليم.

ويأتي هذا التحذير في أعقاب اختراق شخص من قطاع غزة لأحد اللقاءات التي نظمت عبر تطبيق ZOOM لصف دراسي إسرائيلي، وشارك صور ومضامين تعبر عن دعمه لعميلة "طوفان الأقصى" التي شنتها فصائل المقاومة، السبت.