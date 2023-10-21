الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي احتياط بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان الجمعة

كان قد أعلن "حزب الله"، أمس الجمعة، قصف عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي على الحدود، فيما رد الأخير بقصف جوي ومدفعي في جنوب لبنان استهدف مواقع لـ"حزب الله" واستهداف ما اعتبره "خلايا" على الحدود وقتل متسلل بعد اشتباك أسفر عن إصابة جندي

نشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، اسم جندي احتياط آخر، قُتل على الحدود اللبنانية إثر استهدافه، بصاروخ مضاد للدروع، يوم أمس الجمعة.

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كما وجاء في الإعلان إن جنديين آخرين أُصيبا بحالة متوسطة، وثالث بحالة طفيفة.

وكان قد أعلن "حزب الله"، أمس الجمعة، قصف عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي على الحدود، فيما رد الأخير بقصف جوي ومدفعي في جنوب لبنان استهدف مواقع لـ"حزب الله" واستهداف ما اعتبره "خلايا" على الحدود وقتل متسلل بعد اشتباك أسفر عن إصابة جندي بجراح خطيرة.

ورصد الجيش الإسرائيلي إطلاق نحو 20 قذيفة من لبنان نحو مواقع له وبلدات حدودية، بالإضافة إلى عدد من الصواريخ المضادة للدروع التي استهدفت قوات ومواقع له.

وأعلن الجيش الإسرائيليّ في وقت سابق قصف "بنى تحتيّة عسكريّة" تابعة لحزب الله، وتصفية شخص في الأراضي اللبنانية ليل الخميس - الجمعة، كما أعلن استهداف "خلية" لحزب الله، اليوم، مشيرا إلى مقتل عناصرها.

جاء ذلك بعد يوم من إطلاق قذائف من لبنان نحو بلدات الجليل الغربي والجليل الأعلى بينها نهريا وكريات شمونة وشلومي، والتي ردّ جيش الاحتلال إزاءَها بالقصف في جنوب لبنان، في ما اعتبره "مصادرَ إطلاق النار".

وقال الجيش في بيان إن "طائرة مسيّرة عن بُعد قضت على إرهابي في الأراضي اللبنانية الليلة".