مستشفيات إسرائيلية تتلقى تعليمات بقطع الإنترنت تحسبا من هجوم سيبراني محتمل

تلقت المستشفيات الإسرائيلية، السبت، إنذارا باحتمالية تعرضها لهجوم سيبراني، ففصلت شبكة الانترنت كإجراء احترازي.

تلقت مستشفيات إسرائيلية في وسط البلاد، اليوم السبت، تعليمات من الهيئة القومية للأمن السيبراني، بفصل شبكة الإنترنت، كإجراء احترازي عقب إنذارات باحتمالية تعرضها لهجوم سيبراني.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، أن "المستشفيات في وسط البلاد تلقت تعليمات من هيئة الأمن السيبراني، بفصل الإنترنت في المستشفيات، بعد إنذار بوجود هجوم سيبراني".

وأضافت: "كإجراء استباقي، قامت المستشفيات بإزالة (إيقاف) المواقع الإلكترونية، وغيرت جميع كلمات المرور الخاصة بالشبكات الاجتماعية، وأوقفت تسجيل الدخول إلى الأنظمة عن بعد".

ونقلت "كان 11" عن الهيئة القومية للأمن السيبراني ووزارة الصحة أنه "كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الحماية، نعمل على تنفيذ إجراءات مختلفة لتعزيز حماية المستشفيات من الهجمات بالإضافة إلى زيادة جهود التحقق من أي هجوم محتمل".

وأضافت أنه "كجزء من هذه الجهود، هناك أيضًا إجراءات استباقية تتمثل في قطع مؤقت للاتصالات عن بعد. وفي هذه المرحلة، لا يوجد أي تأثير على عمل المستشفيات، خدمات المرضى تتواصل كالمعتاد".

ولم تذكر السلطات المعنية، وزارة الصحة أو الهيئة القومية للأمن السيبراني، تفاصيل أكثر بشأن ما إذا كان الهجوم قد تم بالفعل.