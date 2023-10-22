الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع مصري قرب الحدود بـ"الخطأ"

أعلن جيش الاحتلال أن دبابة تابعة له أطلقت النار عن طريق "الخطأ" على موقع مصري متاخم للحدود. وقال الاحتلال إن "دبابة للجيش أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، قصفه موقعًا مصريًا، بالقرب من المواقع الحدودية في منطقة كرم أبو سالم، "عن طريق الخطأ"، فيما أفادت تقارير مصرية بإصابة 9 مصريين في انفجار برج تابع لقوات حرس الحدود جنوب مدينة رفح المصرية، على خط الحدود الفاصل بين مصر وقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، أنه "أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم".

وأضاف: "الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله"، وأبدى جيش الاحتلال، في البيان، "الأسف" بشأن الحادث.

ومنطقة "كيبوتس" كرم أبو سالم، تابعة للمجلس الإقليمي عسقلان، تقع على الحدود بين غزة وإسرائيل ومصر، وهناك معبر حدودي يجمع المناطق الثلاث (معبر كرم أبو سالم).

وهذه الحادثة الأولى من نوعها منذ نشوب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ونقلت سيارات الإسعاف المصرية "تسعة مصابين إلى المستشفى العسكري في العريش"، بحسب ما نقلت "مدى مصر" عن مصدر في هيئة الإسعاف ومسؤولين في محافظة شمال سيناء.

وكان شهود عيان في محيط معبر رفح قد أكدوا أنهم سمعوا دوي انفجار قبل قليل تلاه تحرك سيارات إسعاف في اتجاه موقع الانفجار.

وأشار الشهود بأن الانفجار وقع في أعقاب تحرك شاحنات من معبر رفح تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر، تشمل ست شاحنات نقلت وقودا إلى القطاع، من كميات كانت مخزنة سابقا عند المعبر الحدودي.

وكانت منظمات دولية اعتبرت السبت أن الشحنات التي دخلت "ليست سوى قطرة في المحيط" بالنظر إلى الوضع الإنساني "الكارثي" لـ2,4 مليون نسمة في غزة.

من جانبه، قال المتحدث العسكري المصري إنه "خلال الاشتباكات القائمة فى قطاع غزة، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ".

وأضاف أن القصف أسفر عن "إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية"، وتابع "قد أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة".