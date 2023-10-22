نتنياهو يهدد حزب الله: "إذا دخلتم الحرب ستكون مدمرة لكم وللبنان"

نتنياهو للقوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية: ولا يمكنني القول لكم الآن إذا كان حزب الله سيقرر الدخول بشكل كامل إلى الحرب. لكن إذا قرر ذلك سيشتاق إلى حرب لبنان الثانية، وسيرتكب خطأ حياته. ونحن سنضربه بشدة بالغة"

هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، حزب الله بأنه "إذا قرر الدخول إلى الحرب، فإنه سيشتاق إلى حرب لبنان الثانية، وسيرتكب خطأ حياته. ونحن سنضربه بشدة بالغة وحتى أنه لا يمكنه تخيلها، وستكون مدمرة له ولدولة لبنان".

وجاء تهديد نتنياهو خلال زيارة لتشكيلة وحدات الكوماندوز قرب الحدود اللبنانية، حيث قدم قائد التشكيلة، عومير كوهين، وقائدة وحدة "ماجيلان"، تقارير حول المعارك التي خاضوها ضد مقاتلي حماس في "غلاف غزة، وحول انتشار وحدات هذه الوحدات عند حدود غزة ولبنان وفي الضفة الغربية، حسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو.

واعتبر نتنياهو مخاطبا الجنود "أنكم حاربتم ببطولة في غزة. وأعلم أنكم فقدتم أصدقاء، وهذا أمر صعب جدا، لكننا نحارب من أجل الحياة، وهذه معركة على البيت. وهذه ليست مبالغة، إنها الحرب. وهذا يعني الوجود أو الفناء، وهم الذين يجب أن يُفنوا".

وأضاف نتنياهو "نحن في معركة مزدوجة الآن. معركة واحدة هي معركة اللجم هنا، والمعركة الثانية هي تحقيق انتصار ساحق هناك ويمحو حماس. ومن أجل ذلك أنتم تدافعون عن الحدود هنا، وزملاؤكم هناك مستعدون لتنفيذ أي مهمة في الجنوب. وأنتم في جهوزية هنا وهناك".

وتابع أن "ما تفعلونه هنا وما سمعته من قادتكم هو أمر لا مثيل لأهميته. أنتم تقتلون عناصر حزب الله الذين يحاولون مهاجمة خط جبهتنا. ولا يمكنني القول لكم الآن إذا كان حزب الله سيقرر الدخول بشكل كامل إلى الحرب. ونحن جاهزون لمواجهة أي سيناريو. أنتم جاهزون لأي سيناريو".

وهدد وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير برْكات، بمهاجمة إيران في حال انضمام حزب الله إلى الحرب. ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن بركات قوله إن "خطة إيران هي مهاجمة إسرائيل في جميع الجبهات. وإذا أدركنا أنهم يعتزمون مهاجمة إسرائيل، ليس في جميع جبهاتنا فقط، وإنما سنستهدف رأس الأفعى، إيران". وأضاف أن فتح حزب الله جبهة ضد إسرائيل سيدفع إسرائيل إلى "محوه عن وجه الأرض".