وزير إسرائيلي: "نتنياهو جبان ويلجم أي مقترح هجومي في غزة"

تقارير: الضغوط التي يمارسها حزب الله تؤثر على قرار إسرائيل بشأن الاجتياح، والجيش الإسرائيلي يسعى إلى استكمال استعداداته تحسبا من انضمام حزب الله إلى الحرب واتساعها، وأنه بعد ذلك سيتخذ القرار بشأن الاجتياح

وجّه وزير إسرائيلي عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) اليوم، الأحد، انتقادات لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بادعاء أن الأخير يعارض خطوات هجومية في الحرب على غزة.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن الوزير الذي لم تُذكر هويته، قوله إن "نتنياهو يلجم أي مقترح هجومي. إنه جبان بكل بساطة". وتأتي أقوال هذا الوزير بالرغم من الهجمات المكثفة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتي أسفرت عن ارتقاء 4651 شهيدا في قطاع غزة، غالبيتهم العظمى من المدنيين وخاصة الأطفال.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن "كابينيت الحرب المقلص" يواصل إرجاء شن اجتياح بري لقطاع غزة، وعزت ذلك لعدة اعتبارات بينها التأكد من عدم وجود مقاتلين من حماس في منطقة "غلاف غزة، وتحسين الدفاعات الإسرائيلية وكفاءات القوات النظامية، وزيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومطالبته بإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، وزيارة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك.

وحسب تقارير إسرائيلية، فإن الضغوط التي يمارسها حزب الله تؤثر على قرار إسرائيل بشأن الاجتياح، وأن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى استكمال استعداداته تحسبا من انضمام حزب الله إلى الحرب واتساعها، وأنه بعد ذلك سيتخذ القرار بشأن الاجتياح.

وفي هذه الأثناء استدعى الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف من جنود الاحتياط، ونشرهم عند حدود غزة وحدود لبنان وفي الجولان وكذلك في الضفة الغربية، كما نقل دبابات وبطاريات مدفعية إلى هذه المناطق.