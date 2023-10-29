تعديل القانون الإسرائيلي ليسمح بالإعلان عن أفراد أنهم "ناشطون إرهابيون"

بيان: "التعديل يسمح لوزير الأمن بالإعلان عن ناشط إرهاب، وذلك خلافا للوضع الحالي الذي فيه بالإمكان الإعلان عن منظمة إرهابية فقط، من أجل استهداف طرق تمويل ناشطي الإرهاب في المنظمات المختلفة، وحاصة حماس"

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على توسيع "قانون محاربة الإرهاب"، بحيث يكون بالإمكان الإعلان عن أفراد أنهم "ناشطون إرهابيون"، حسب بيان صادر عن وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير القضاء، ياريف ليفين.

وجاء في البيان أنه "في إطار محاربة الإرهاب والحرب ضد حركة حماس، سيتم تعديل قانون محاربة الإرهاب، بحيث يُسمح لوزير الأمن بالإعلان عن ناشط إرهاب، وذلك خلافا للوضع الحالي الذي فيه بالإمكان الإعلان عن منظمة إرهابية فقط".

واعتبر البيان أن "الهدف الأساسي للتعديل هو استهداف طرق تمويل ناشطي الإرهاب في المنظمات المختلفة، وفي حركة حماس خصوصا، التي تستند بمعظمها على صرافين من ناشطي الإرهاب في أنحاء الشرق الأوسط".

وبحسب البيان، فإن "تعديل القانون سيعزز الوسائل الإدارية التي بالإمكان استخدامها ضد المنظمات الإرهابية وناشطي الإرهاب، وسيسمح في إحباط ناجع أكثر لقنوات تجنيد، تمويل وتحويل أموال لأهداف إرهابية".

وتابع البيان أن "فرض عقوبات مالية على منظمات إرهابية وناشطين إرهابيين ثبت نجاعته وفاعليته، في إطار عمل هيئة المكافحة الاقتصادية للإرهاب التابعة لوزارة الأمن".