معطيات رسمية: تراجع دخل 51% من الشركات الإسرائيلية بسبب الحرب

حسب المعطيات، 37% من المصالح التجارية في إسرائيل تعمل بمستوى متدن جدا، بحيث يعمل 20% فقط من العاملين فيها، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة

أفادت معطيات رسمية بأن 37% من المصالح التجارية في إسرائيل تعمل بمستوى متدن جدا، بحيث يعمل 20% فقط من العاملين فيها، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. ووفقا للمعطيات، فإن 24% من المصالح التجارية يعمل فيها أكثر من 81% من العاملين.

وجاءت هذه المعطيات في إحصاء أجرته دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، بين 24 و26 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، واستند إلى تقارير مدراء في المصالح التجارية حول وضعه مصالحهم والأضرار اللاحقة بها في الأسبوع الثالث للحرب على غزة.

وبطبيعة الحال فإن الأضرار الأكبر كانت في منطقة جنوب إسرائيل، التي أفادت 59% من المصالح التجارية فيها بأنه يعمل فيها أقل من 20% من عمالها، أي تشغيل بالحد الأدنى، بينما "ضرر معتدل" لحق بـ16% من المصالح التجارية هناك.

وأضافت المعطيات أن 62% من ورشات البناء كان التشغيل فيها بالحد الأدنى، أي أن 80% من عمالها لم يعملوا بتاتا. وبلغ حجم الأضرار اللاحقة بالصناعة 41% وبخدمات الغذاء والطعام 45%.

ولحقت الأضرار الأشد بالمصالح التجارية الصغيرة، وفي 42% من المصالح التي عدد الوظائف فيها ما بين 5 و10 وظائف وتوشك على الإغلاق، مقابل 15% من المصالح التجارية التي توجد فيها أكثر من 250 وظيفة.

ويعمل في 41% من المصالح التجارية موظفون استدعوا إلى الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، وفي 11% من المصالح التجارية يشكل الجنود الذين استدعوا للاحتياط أكثر من 21% من الموظفين. ونسبة جنود الاحتياط في فرعي خدمات الهايتك والمال حوالي 20%.

وأفاد مدراء 51% من المصالح التجارية في أنحاء إسرائيل بأن دخل شركاتهم تضرر بشكل كبير، و12% قالوا إن دخل شركاتهم تضرر بشكل طفيف.