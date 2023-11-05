أجهزة الأمن الإسرائيلية تشتبه بمشاركة "أجانب" في هجوم السابع من أكتوبر

أجهزة أمن الاحتلال تشتبه بـ"مشاركة أجانب من خارج قطاع غزة" في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية، هيئة البث تزعم اعتقال أشخاص يتحدثون العربية بلهجة دول شمال أفريقيا، شاركوا في الهجوم.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الأحد، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية شرعت بفحص شبهات باحتمال مشاركة "مواطنين أجانب من خارج قطاع غزة"، في هجوم كتائب القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزة المحاصر.

ونقلت القناة عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، أنه خلال التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن الإسرائيلية مع معتقلين شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، "كان هناك أشخاص لا يتحدثون العربية بلهجة غزة، بل بلهجات دول شمال أفريقيا"، في إشارة إلى دول المغرب العربي.

وذكر التقرير أنه "خلافًا للشائعات التي انتشرت في الأيام الأولى من الحرب، لم يكن هناك أي دليل على وجود أي مخربين يتحدثون اللغة الفارسية أو تورط إيراني مباشر" في هجوم "طوفان الأقصى"، في حين أشارت إلى أن "هذه المسألة لا تزال قيد التحقيق إذ لم يتم استبعاد هذه الفرضية نهائيا".

وعلى صلة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، مساء الأحد، إن الحرب على غزة "ستستمر وقتا طويلا"، وأضاف "نركز عملياتنا في شمال قطاع غزة حاليا، وهي عملية لهزيمة حماس، وسيستغرق الأمر وقتا طويلا". وأضاف "نناور في خططنا لتتلاءم مع الأهداف، ولكن كما قلت، نركز على الشمال وسنضرب قادة حماس أينما وجدوا".

وتابع: "نريد تحرير غزة من حماس"، على حد زعمه. واتهم هاغاري حركة "حماس" الفلسطينية بـ"استخدام 3 مستشفيات في شمالي قطاع غزة كملاجئ وبنى تحتية لها"، وهو ما نفته الحركة في بيان لها نشرته على منصة "تليغرام".

وقالت "حماس"، في تدوينة على تلغرام، إن "ما ساقه الناطق باسم جيش الاحتلال، في مؤتمره الصحافي، مجرّد كذِب وفبركات إعلامية وافتراءات مفضوحة".

وخصص هغاري المؤتمر الصحافي لكشف صور جوية، زعم أنها "تبرهن أن حماس تستخدم مستشفيات الشفاء ومستشفى الشيخ حمد والمستشفى الإندونيسي لتنفيذ عمليات".

وجاءت تصريحات هغاري عقب تصعيد القصف الإسرائيلي في الأيام الأخيرة في محيط عدد من المستشفيات في غزة، كان آخرها المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.

وأقر هغاري بأن الجيش الإسرائيلي ضرب سيارات إسعاف، ولكنه أشار إلى أن هجماته "استندت إلى معلومات استخبارية".