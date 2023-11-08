إقرار قانون يجّرم مشاهدة "محتوى مؤيد للإرهاب"

وفقا للتفاصيل فإن القانون يحظر على الأشخاص "استهلاك محتوى إرهابي". وبحسبه فإن ما يصفها بـ"المنظمات الإرهابية" المُدرجة في نص القانون هي "حماس" و"داعش".

صادقت الكنيست، في القراءة الثالثة، اليوم الأربعاء، على قانون يجرم مشاهدة "المحتوى المؤيد للإرهاب" وصوت لصالح القانون 13 عضو كنيست مقابل اعتراض أربعة أعضاء.

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ووفقا للتفاصيل فإن القانون يحظر على الأشخاص "استهلاك محتوى إرهابي". وبحسبه فإن ما يصفها بـ"المنظمات الإرهابية" المُدرجة في نص القانون هي "حماس" و"داعش".

ويُذكر أنه تم إقرار القانون كإجراء مؤقت مدة صلاحيته لعامين، لكن سيكون بإمكان الكنيست تمديده في نهاية تلك الفترة.

وقال المتحدث باسم الكنيست إنه "يمكن الحكم على أي شخص تثبت إدانته بارتكاب هذه الجريمة بالسجن لمدة عام واحد"، ويُشار إلى أن القانون "لا ينطبق على أي شخص يشاهد هذا النوع من المحتوى "بشكل عشوائي وبحسن نية، أو لسبب مشروع".

ويعني القانون بالسبب المشروع "توفير المعلومات للجمهور أو أغراض البحث أو منع الهجمات الإرهابية".

ويهدف القانون إلى منع ما سُمي بـ"إرهاب الذئب المنفرد"، حيث يصبح شخص غير مرتبط بتنظيم مُصنّف إسرائيليا بـ"الإرهاب"، "متطرفا ويستلهم أفكار الهجمات من خلال مشاهدة المحتوى الإرهابي" وفقا لنص القانون.