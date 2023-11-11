الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود جدد في معارك غزة... 4 منهم في تفخيخ فتحة نفق

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل 5 جنود خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة مع مقاتلين فلسطينيين، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 43 منذ بدء العملية البرية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، السبت، عن مقتل 5 من عناصره في المواجهات مع فصائل المقاومة الفلسطينية التي تحاول صد توغل قوات الاحتلال في قطاع غزة المحاصر، وإصابة آخرين بينهم 6 بحالة خطيرة.

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وترتفع بذلك الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 43 قتيلا، كما ترتفع حصيلة الجنود القتلى الذين سُمح بنشر أسمائهم منذ بدء الحرب، إلى 361 جنديا.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أن أربعة من بين القتلى الجدد الذين أعلن عنهم مساء اليوم، يخدمون في تشكيل "السهام النارية" (حيتسي هآءيش) التابع للواء 551 (لواء كوماندوز في قوات الاحتياط)، والخامس يخدم في لواء المظليين.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن الخمسة قتلوا في المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية قطاع غزة أمس، الجمعة، حيث قتل أربعة في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة، في حين قتل خامس في وسط القطاع.

ولفت البيان إلى أن "القتلى من رتب عسكرية عالية".

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن أربعة من بين الجنود القتلى سقطوا في كمين نصبته فصائل المقاومة عبر تفخيخ فتحة أحد الأنفاق في بيت حانون، شمالي قطاع غزة، أسفر كذلك عن إصابة 6 آخرين بجراح خطيرة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلية بأن عبوة شديدة الانفجار انفجرت في القوات الإسرائيلية خلال عمليات بحث عن فتحات أنفاق، وذكر موقع "واينت" أن "أربعة من القتلى هم جنود في لواء نخبة احتياط، قتلوا بانفجار مدخل نفق مفخخ، قرب مسجد في منطقة بيت حانون".

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن ضابطا يخدم في الكتيبة 12 التابعة للواء غولاني، أصيب بجروح خطيرة خلال المعارك التي دارت الليلة الماضية، وسط قطاع غزة.

وعلى صلة، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، أنها دمرت أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي، منها 25 آلية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وقال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، "وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا، منها أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة". وأضاف "المواجهة غير متكافئة لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة".

ولفت إلى أن الدبابات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة "تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل".

ونشرت "القسام" عقب كلمة أبو عبيدة، شريطا مصورا يظهر تصديا مباشرا من مقاتلي الكتائب للدبابات الإسرائيلية بعد توغلها في منطقتي التوام، وبيت حانون شمال قطاع غزة.

ومنذ 36 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على قطاع غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، واستشهد حتى الآن 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27,490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية، حتى ظهر الجمعة.