ماكرون يحض إسرائيل على وقف قتل المدنيين.. نتنياهو: "حماس تستخدمهم كدروع بشرية"

ردا على سؤال حول انتهاك إسرائيل المحتمل للقانون الدولي، أكد ماكرون أنه "ليس قاضيا"، مبديا قلقه من أن يؤدي "القصف المكثف" لغزة إلى "استياء" في المنطقة.

حضّ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع "بي بي سي" بثت مساء الجمعة "إسرائيل على وقف" القصف الذي يقتل مدنيين في غزة.

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ومن ناحيته، رد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على ماكرون بالقول إن "مسؤولية استهداف المدنيين تقع على حماس وليس على إسرائيل. على قادة العالم إدانتها".

وأضاف "نذكّر أن إسرائيل دخلت الحرب لأن حماس قتلت بوحشية مئات الإسرائيليين واختطفت أكثر من 200 إسرائيلي، وبينما تفعل إسرائيل كل ما في وسعها لتجنب استهداف المدنيين ودعوتهم إلى مغادرة مناطق القتال، فإن حماس تفعل كل شيء من أجل منعهم من مغادرة المناطق الآمنة وتستخدمهم كدروع بشرية".

وقال ماكرون "نحن نشاطر (إسرائيل) وجعها ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب" لكن "في الواقع اليوم ثمة مدنيون يُقصفون. هؤلاء الأطفال هؤلاء النساء هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل" و"لا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لذلك. لذا نحض إسرائيل على التوقف".

واستشهد أكثر من 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال حسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة الجمعة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب الناجمة عن الهجوم الذي شنته "حماس" ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضاف الرئيس الفرنسي "رد الفعل هذا في مكافحة الإرهاب، لأنه صادر عن ديمقراطية، يجب أن يكون وفقا للقواعد الدولية للحرب والقانون الإنساني الدولي".

وردا على سؤال حول انتهاك إسرائيل المحتمل للقانون الدولي، أكد ماكرون أنه "ليس قاضيا"، مبديا قلقه من أن يؤدي "القصف المكثف" لغزة إلى "استياء" في المنطقة.

وأتت هذه التصريحات غداة "مؤتمر إنساني" نظم الخميس في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي دعا خلاله إلى "العمل على وقف إطلاق النار".

وشدد الجمعة على أنه "لا يوجد حل آخر سوى هدنة إنسانية أولا" للتحرك نحو "وقف لإطلاق النار يتيح حماية جميع المدنيين الذين لا علاقة لهم بالإرهابيين".

وقال "يستحيل أن نشرح أننا نريد مكافحة الإرهاب من خلال قتل أبرياء".