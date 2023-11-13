معرض دبي للطيران: خلو منصات شركات أسلحة إسرائيلية من الزوار

الشركات الإسرائيلية المشاركة في المعرض الإمارتي هي "صناعات الفضاء الإسرائيلية" و"رفائيل" والفرع الإماراتي لشركة "أنظمة إلبيت" الإسرائيلية* مصادر: الإمارات ستحافظ على علاقاتها مع إسرائيل رغم دموية حربها على غزة

منصة "رفائيل" في معرض دبي للطيران، اليوم (Getty Images)

خلت منصتا العرض الخاصتان بشركتي تصنيع الأسلحة الإسرائيليتين، "صناعات الفضاء الإسرائيلية" و"سلطة تطوير الأسلحة" (رفائيل)، من الزوار اليوم، الإثنين، في بداية اليوم الأول من معرض دبي للطيران، الذي يستمر أسبوعا، في وقت لا تزال فيه إسرائيل تشن حربا على قطاع غزة والغالبية العظمى من ضحاياها من المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء.

ولم يتضح على الفور سبب عدم وجود موظفين في أي من المنصتين، الموجودتين بالقرب من جناح شركة "إيدج" الإماراتية للصناعات الدفاعية.

وتم إغلاق مدخل منصة صناعات الفضاء بحبل أحمر. وكانت صناعات الفضاء و"إيدج" وقعتا برامج تطوير مشتركة في معرض دبي للطيران في نسخته السابقة، عام 2021.

وتواجد موظفون بمنصة العرض الخاصة بشركة إسرائيلية مسجلة في الإمارات وتابعة لـ"أنظمة إلبيت"، إلا أن أحد الموظفين رفض الإجابة على أسئلة الصحافة حول مشاركتهم.

ودعت الدول العربية والإسلامية، مطلع الأسبوع الحالي، إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل مع ارتفاع عدد القتلى في هجومها على غزة.

وسُجلت "أنظمة إلبيت"، عام 2021، وأعلنت أن الهدف هو إقامة تعاون طويل الأمد مع الجيش الإماراتي. وأعلنت الشركة الإسرائيلية الأم، الأسابيع الماضية، دعمها لإسرائيل وجيشها.

وتواجد رجل يرتدي الكندورة والغترة الإماراتيتين التقليديتين لتقديم القهوة العربية لرواد منصة "أنظمة إلبيت"، القريبة هي الأخرى من "إيدج".

وتشارك الشركات الإسرائيلية بشكل علني في المعارض والمؤتمرات الإماراتية في أعقاب توقيع "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل، عام 2020.

وقالت مصادر، مطلعة على سياسة الحكومة الإماراتية، لرويترز إن الإمارات تعتزم الحفاظ على تلك العلاقات الدبلوماسية رغم التنديد الدولي بتصاعد عدد القتلى والمصابين في حرب غزة.

وشارك نائب رئيس الإمارات، منصور بن زايد آل نهيان، في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في الرياض، ودعت إلى حظر بيع الأسلحة لإسرائيل.