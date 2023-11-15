بليز تعلق علاقتها مع إسرائيل بسبب حربها على غزة

قالت دولة بليز "هندوراس البريطانية” سابقا، في بيان لها، إنها علقت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل لعدم وقفها القصف العشوائي على غزة.

أعلنت دولة بليز الواقعة في أميركا الوسطة، الثلاثاء، أنها علقت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة، بحسب ما نقل عن رئيس وزراء بليز جوني بريسينو.

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وقالت دولة بليز "هندوراس البريطانية” سابقا، في بيان لها، إنها علقت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل لعدم وقفها القصف العشوائي على غزة.

وأوضحت الحكومة في بيان، أنها استندت في قرار تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى "قصف بلا تمييز ولا توقف في غزة". وفق "رويترز".

وتعتبر دولة بليز هب أصغر دولة في أميركا الوسطى، حيث تبلغ مساحتها 22,960 كيلومترا مربعا، ويحدها من الشمال المكسيك ومن الجنوب والغرب جواتيمالا ومن الشرق البحر الكاريبي.

ولا تعد دولة بليز هي الأولي التي علقت علاقتها مع إسرائيل، بل سبقتها في ذلك بوليفيا التي أعلن وزارة خارجيتها أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة جيش الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وقال نائب وزير الخارجية فريدي ماماني في مؤتمر صحافي، إن الحكومة "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، رفضا وإدانة للهجوم العدواني وغير المتكافئ الذي يشن في قطاع غزة".