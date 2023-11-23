تأخير الهدنة بسبب أسماء المحتجزين الاسرائيليين وآلية تسليمهم

خلال ساعات النهار اليوم الخميس من المفترض أن يتم الاعلان من قطر بالتنسيق مع الوسطاء في مصر والأميركيين، عن موعد بدء تنفيذ الهدنة وتحديد ساعة الصفر لدخولها حيز التنفيذ.

قال مصدر فلسطيني مطلع على مباحثات اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس لوكالة فرانس برس، اليوم الخميس، إن التأخير في بدء سريان الهدنة "له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم".

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وأوضح "خلال ساعات النهار اليوم الخميس من المفترض أن يتم الاعلان من قطر بالتنسيق مع الوسطاء في مصر والأميركيين، عن موعد بدء تنفيذ الهدنة وتحديد ساعة الصفر لدخولها حيز التنفيذ".

وأضاف "تم أمس الأربعاء تبادل قوائم الأسماء للأسرى من الطرفين عبر الوسطاء في قطر ومصر".

وأوضح "حماس ستطلق سراح 10 أسري من النساء والأطفال (دون 19 عاما)، وفي نفس الوقت تطلق إسرائيل سراح 30 أسيرة وأسير من الأطفال على مدار أربعة أيام"، على أن يترافق ذلك مع وقف القتال في كل أرجاء قطاع غزة مع تحليق محدود للطائرات الإسرائيلية في شماله.

وأوضح المصدر نفسه "التأخير له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم".

وتابع يقول "الاقتراح كان بتسليمهم للصيب الأحمر ثم نقلهم إلى مصر ليتم تسليمهم للجانب الإسرائيلي".

وأضاف "ثم تم اقتراح أن يتم ترتيب زيارة للأسرى لإجراء الفحوصات الطبية من خلال أطباء وعناصر عبر الصليب الأحمر، وتنسيق زيارة للصليب للأسرى المدنيين الآخرين ليتأكدوا من سلامتهم".

وشدد على أن حركة حماس "تؤكد أن كل النقاط يجري نقاشها، لكنها أكدت أنها تلتزم فقط بالنقاط التي يتم الاتفاق بشأنها".

وختم قائلا "الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة سيراقبون التنفيذ والخروقات، ويضمنون سير تطبيق اتفاق الهدنة والمباحثات التي تليها".

وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، في بيان الخميس إن "المحادثات مستمرة وتسير بشكل إيجابي". وأضاف "الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات القادمة".