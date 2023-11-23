تقرير: بايدن طالب نتنياهو بالتهدئة على جبهة لبنان خلال الهدنة في غزة

بايدن يطالب نتنياهو بـ"التهدئة على الجبهة اللبنانية" خلال أيام الهدنة المقررة لمدة 4 أيام في قطاع غزة، ويعتبر أن "على إسرائيل التحرك في هذا الاتجاه"؛ نتنياهو يتهرب من تقديم التزام صريح؛ الحكومة الإسرائيلية ستناقش هذه المسألة خلال الساعات المقبلة.

أفاد تقرير إسرائيلي، بأن الرئيس الأميركي، جو بايدن، طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال محادثات هاتفية أجرياها مساء أمس، الأربعاء، بأن تعمل إسرائيل على تهدئة المواجهات المتصاعدة مع حزب الله اللبناني، خلال أيام الهدنة الإنسانية التي من المقرر أن تبدأ صباح يوم غد، الجمعة، في قطاع غزة المحاصر.

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وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، في نشرتها المسائية، اليوم الخميس، أن بايدن تحدث هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، قبل وقت قصير من المؤتمر الصحافي الذي عقده نتنياهو بالمشاركة مع وزير الأمن، يوآف غالانت، والوزير في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، أمس، تمهيدا لإبرام صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي وصفته بـ"المطلع" على تفاصيل المحادثة بين نتنياهو بايدن، أن الرئيس الأميركي قال نتنياهو إنه "يفهم أنه سيكون بالإمكان الحفاظ على الهدوء على الحدود الشمالية أيضًا"، وأضاف أنه "يعتقد أن على إسرائيل أن تتحرك في هذا الاتجاه".

وبحسب التقرير، فإن نتنياهو أنهى المحادثة دون إعطاء "التزام قاطع" للرئيس الأميركي في هذا الشأن، ولفتت القناة إلى أنه سيتم طرح هذه المسألة للتداول في وقت لاحق من هذا المساء، كجزء من الحوار المتوقع بين كبار القادة السياسيين والعسكريين، عشية بدء الاتفاق المرتقب مع حركة حماس.

يذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، قال في المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء اليوم، إن "قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ستتمركز على خط وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وستتحرك أيضا على طول هذا الخط التي تم الاتفاق عليه"، علما بأن كتائب القسام كانت قد أعلنت على أن الاتفاق ينص على وقف جميع الأعمال العسكرية.

وأكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الخميس، أن سريان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام يبدأ صباح غد الجمعة، يرافقها "توقف الطيران المعادي (الإسرائيلي) عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة"، كما "يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء في مدينة غزة وشمالها"، وفق البيان.

وكثف حزب الله، الخميس، عملياته العسكرية مطلقًا عشرات الصواريخ ضد مواقع إسرائيلية على وقع إعلانه استشهاد سبعة من مقاتليه خلال يومين، بينهم نجل رئيس كتلته البرلمانية النائب محمّد رعد، بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان.

ومنذ صباح الخميس، أعلن حزب الله في بيانات منفصلة نحو 22 عملية عسكرية بأسلحة مختلفة بينها صواريخ موجهة وكاتيوشا وصاروخ بركان ضد مواقع إسرائيلية وتجمعات لجنود في المنطقة الحدودية.

وضمن العمليات المختلفة، أعلن حزب الله إطلاق 48 صاروخ كاتيوشا على قاعدة عسكرية قرب مدينة صفد الشمالية، في أكبر عملية إطلاق للصواريخ من لبنان منذ بدء التصعيد. كما استهدف بصاروخ بركان، ثكنة عسكرية.

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًا متفاقمًا بين إسرائيل وحزب الله بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة المحاصر،

وينفذ حزب الله عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعًا ذلك في إطار دعم قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته. وتردّ إسرائيل يتدعى أنه مناطق حدودية مستهدفة ما تصفه بتحرّكات مقاتلي حزب الله ومنشآت عسكرية عائدة له قرب الحدود.

وأسفر التصعيد في جنوب لبنان عن استشهاد 109 أشخاص معظمهم مقاتلون في صفوف حزب الله و14 مدنيًا على الأقل بينهم ثلاثة صحافيين. وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين.

وخلال زيارة إلى بيروت، حّذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأربعاء، من اتساع رقعة الحرب في غزة في حال لم يتواصل العمل بالهدنة المؤقتة.