مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: لن يتم إطلاق سراح رهائن قبل الجمعة

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إن إطلاق سراح الرهائن بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة مع حماس، لن يتم قبل يوم الجمعة. وأضاف أن "المفاوضات من أجل إطلاق سراح أسرانا تتقدم وتستمر طوال الوقت".

أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، مساء الأربعاء، أنه لن يتم إطلاق سراح أي من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة قبل الجمعة، فيما كان من المنتظر بدء سريان الهدنة المؤقتة وانطلاق أولى عمليات الإفراج صباح الخميس.

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وأورد هنغبي، في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أنّ "المفاوضات من أجل إطلاق سراح مختطفينا مستمرة دون توقف"، مضيفًا أنّ "بدء إطلاق سراح (الأسرى) سيتم وفقا للاتفاق الأصلي بين الطرفين، وليس قبل يوم الجمعة".

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع أنه "طالما لم يتم تنفيذ الاتفاق، فلا يوجد موعد لبدء وقف إطلاق النار" في قطاع غزة. في المقابل، تحدثت تقارير عن "تأجيل وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن حتى الجمعة بسبب خلافات اللحظة الأخيرة".

وقال المسؤول، في إحاطة لوسائل إعلام إسرائيلية، أنه "طالما لم يتم تنفيذ الاتفاق، فلا يوجد موعد لبدء وقف إطلاق النار؛ الحرب ستتواصل في غزة الخميس كما كان الوضع عليه خلال الأيام الـ46 الماضية".

ونفى مسؤول في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن تكون أي جهة رسمية في إسرائيل قد تحدثت عن موعد إطلاق سراح الرهائن، وقال: "وسائل الإعلام وحدها من قال إنه سيتم إطلاق سراح الرهائن الخميس.

كما أشار إلى أن وسائل الإعلام أوردت أن إسرائيل حصلت على قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم"، مشددا على أن "هذا أمر عارٍ عن الصحة". وأضاف "كان لا بد أن نوضح أنه لن يتم الإفراج عن الرهائن قبل يوم الجمعة لأن العائلات في حالة من الترقب وعدم اليقين".

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن إسرائيل لم تتلق حتى الآن قائمة بأسماء الأسرى والرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الأولى بموجب الاتفاق مع حركة حماس، لافتة إلى أن زيارة رئيس الموساد، دافيد برنياع، الذي وصل في وقت سابق الأربعاء إلى قطر، تهدف إلى تسلم القائمة وإتمام الصفقة.

في حين ادعت تقارير إسرائيلية نقلا عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة أن تل أبيب تبلغت من الدوحة أنه "لم يتم التوقيع النهائي من قبل حماس على الاتفاق"، معتبرة أن الحركة "ربما تحاول تحسين ظروف الصفقة في اللحظات الأخيرة".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") عن مسؤول سياسي مطلع على التفاصيل (لم تسمه) قوله إنه "لا يبدو في هذه المرحلة أن الصعوبات ستؤدي إلى انفجار المحادثات، بل إلى تأخير التوقيع. حماس لم توقع بعد".

وأضاف أن "القطريين أبلغونا حوالي الساعة 11:00 مساءً (الأربعاء) أن حماس لم توقع على الاتفاق بعد"، وسط ترجيحات إسرائيلية بأن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بحلول يوم الجمعة المقبل.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قالت هيئة البث إن التحركات لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، ستبدأ عند الساعة العاشرة صباحا. وأوضحت أنه "من المحتمل أن يستمر وقف إطلاق النار في المعارك أكثر من أربعة أيام، يتم خلالها إطلاق سراح عدد أكبر من الرهائن".

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين إسرائيل وحماس بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة، سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

وقالت الخارجية القطرية إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.