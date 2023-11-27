إسرائيلي حاول الهرب بعد انهيار المبنى الذي احتجز به في غزة.. قبل أن يُعاد اعتقاله

قريبة محتجز روسي - إسرائيلي لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، تروي أنه تمكن من الهرب بعد انهيار المبنى الذي كان محتجزا فيه في قطاع غزة، وبعد أن قضى 4 أيام بمفرده، أهالي في قطاع غزة ألقوا القبض عليه.

كشفت قريبة أحد الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنه كتائب القسام، أمس الأحد، أن المبنى الذي كان يحتجز فيه قريبها في قطاع غزة، تدمر من جراء القصف الإسرائيلي، وأنه حاول العرب بعد انهيال المبنى قبل أن يعاد احتجازه من قبل مواطنين غزيين ويسلم لعناصل المقاومة الفلسطينية.

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والحديث عن الأسير روني كاريبوي، وهو مواطن إسرائيلي من كرميئيل يبلغ من العمر 25 عاما ويحمل كذلك الجنسية الروسية، والإفراج عن جاء خارج إطار اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت الحركة أنها أطلقت سراحه "استجابة لجهود الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

وفي تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، قالت عمة الأسير الذي أفرج عنه في ثالث أيام الهدنة، "بترتيب مباشر بين الممثلين الروس وحماس"، وفقا للخارجية الروسية، إنه حاول الهرب من الأسر بعد قصف المبنى الذي كان محتجزًا فيه، ونقلت عنه قوله إنه "تم اختطافه من قبل الإرهابيين واحتجازه داخل أحد المباني".

وأضافت على لسانه: "لقد فهمت أن المبنى بدأ ينهار من جراء القصف، تمكنت من الخروج منه والهرب، مثل ما يحدث في أفلام السينما. اختبأت هناك لعدة أيام وحيدًا"، وتابعت أنه "في النهاية قبض عليه سكان غزة وأعادوه إلى أيدي الإرهابيين".

وقالت إنه "لقد حاول الوصول إلى منطقة السياج الحدودي، لكنني أعتقد أنه بسبب عدم قدرته على فهم مكان وجوده وإلى أين يهرب، فقد واجه مشاكل في المنطقة. وبقي هناك بمفرده لبضعة أيام، قد تصل إلى 4 أيام. سألته كيف تشعر؟ هل تراودك كوابيس في الليل؟ قال لي: لدي كوابيس، لكن كل شيء على ما يرام".

وأضافت، في تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشيت بيت")، أنه "أصيب ببعض الجروح في رأسه بسبب تعرضه لحجر أثناء انهيار المبنى، لكنه بخير".

وكانت حركة حماس قد أعلنت الإفراج عن المحتجز الروسي "استجابة لجهود الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتقديرًا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية"، وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن الإفراج عن الرهينة الروسية "تم خارج قائمة التبادل، بترتيب مباشر بين الممثلين الروس وحماس".

وعلى صلة، أعلن مدير مستشفى "سوروكا" في بئر السبع أنّ الرهينة المسنّة التي أفرج عنها من قطاع غزّة ونقلت إلى المستشفى في وضع حرج وأنّ هناك خطرا يهدّد حياتها، وأوضح أنها "ستُنقل أبراهام إلى وحدة العناية الفائقة حيث ستُواصل تلقّي علاج ملائم، إلى أن يتحسّن حالها ويستقرّ وضعها".

وأضاف "وصلت أبراهام إلى المستشفى في حالة بدنيّة سيّئة وخطيرة، وهي تتلقّى العلاج في قسم الطوارئ"، موضحا أنها في "حال حرجة بعد إهمال خطير خلال الأسابيع القليلة الماضية أثناء احتجازها لدى حماس". وقال إنها "امرأة مسنّة لم تُعالج على ما يبدو بالطريقة المناسبة، وهذا مروّع".

والجمعة، دخلت حيز التنفيذ هدنة إنسانية مؤقتة لـ4 أيام قابلة للتمديد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بوساطة قطرية مصرية أميركية. وخلال أول ثلاثة أيام من الهدنة، أفرجت حماس عن 40 إسرائيليا و18 أجنبيا، فيما أطلقت إسرائيل سراح 117 أسيرة وأسيرا فلسطينيا خلال المدة ذاتها.