بدء إجراءات الإفراج رهائن الدفعة السادسة من صفقة التبادل

في إطار الدفعة السادسة من صفقة التبادل بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، كتائب القسام تبدأ بإجراءات تسليم الرهائن للجنة الدولية للصليب الأحمر، تمهيدا لتسليمهم للجانب الإسرائيلي، في إطار اتفاق الهدنة القائمة.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، بدء إجراءات تسليم كتائب القسام، المحتجزين المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل، لطواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع توقع تمديد الهدنة في قطاع غزة للمرة الثالثة بين إسرائيل وحماس.

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وفي هذه الأثناء يواصل الوسطاء العمل في الكواليس سعيًا لتمديد الهدنة في غزة لما بعد الخميس. وفي هذا السياق، يصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مجددا إلى المنطقة، في زيارة أكد أنها تأتي في إطار المساعي إلى تمديد الهدنة في غزة لإتاحة المجال أمام الإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين.

وقال مصدر مقرّب من المحادثات في قطر إن تمديد الهدنة "يومين إضافيين (...) مرجّح"، وإن التمديد لأربعة أيام "ممكن". وأضاف "لا يزال يتعين حل التفاصيل النهائية بشأن مسائل لوجستية"، في حين أكدت مصادر مطلعة أن حركة حماس "أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام".

وتفرج حماس يوميًا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، يوم الجمعة الماضي، عن 10-13 رهائن من النساء والأطفال المحتجزين في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن ثلاثة أضعاف هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال والشبان دون 19 عامًا.

وأعلنت حركة حماس، بعد ظهر اليوم، إطلاق سراح امرأتين روسيتين من بين الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، "استجابة لجهود الرئيس الروسي"، وأوضحت أنه "تم تسليمهما للصليب الأحمر قبل قليل كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية".

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